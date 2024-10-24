Как правильно сажать лук осенью, чтобы получить богатый урожай весной

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лук — одна из ключевых культур, которую многие предпочитают сажать на своем участке. Он неприхотлив и прекрасно подходит как для осенней, так и для весенней посадки.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Осенняя высадка лука обеспечивает закалку холодом, благодаря чему растение становится более устойчивым к заболеваниям. Как только тает снег, овощ уже начинает прорастать, что дает ему преимущество перед весенними посадками. Однако для получения крупных луковиц важно выбирать семена размером не более 2 см. Более крупные семена обеспечат только зелень весной.

При посадке важно помнить об утеплении грядки — это обеспечит семенам оптимальные условия для развития. Лук-севок можно высаживать, ориентируясь на погодные условия: при дневной температуре около 5°C можно приступать к посадке, но не раньше, чтобы избежать повреждений морозом.

Для осенней посадки лучше выбирать сорта с острым вкусом, а для весенней — сладкие. Среди популярных зимних сортов можно выделить такие как Шекспир, Саншайн и Радар.

Правильная посадка зимнего лука предполагает расстояние в 6-7 см между растениями и 15 см между рядами. Уход за ним зимой минимален, так как лук находится в спящем состоянии. Весной, после пробуждения, уход становится таким же, как и за весенними посадками.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные.

