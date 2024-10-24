Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему не стоит готовить в посуде с повреждённым покрытием: даже одна царапина на сковороде может привести к серьёзным проблемам
Народная сваха Сябитова раскрыла, почему Natan изменил жене на камеру
Какие цветы нужно выкапывать на зиму
Экс-врач Валиевой: раскрыты причины появления 60 препаратов в деле фигуристки
Как правильно инвестировать в 2024 году: финансовые советы
Как подобрать обувь для вечеринки: советы и рекомендации
И снова Стивен Кинг. В США снимут восьмисерийный фильм по книге Кэрри
Как климатические изменения влияют на образование будущих врачей
Число заражённых неизвестным вирусом в Эквадоре растет

Как правильно сажать лук осенью, чтобы получить богатый урожай весной

1:32
Садоводство

Лук — одна из ключевых культур, которую многие предпочитают сажать на своем участке. Он неприхотлив и прекрасно подходит как для осенней, так и для весенней посадки.

Как правильно сажать лук осенью, чтобы получить богатый урожай весной
Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Осенняя высадка лука обеспечивает закалку холодом, благодаря чему растение становится более устойчивым к заболеваниям. Как только тает снег, овощ уже начинает прорастать, что дает ему преимущество перед весенними посадками. Однако для получения крупных луковиц важно выбирать семена размером не более 2 см. Более крупные семена обеспечат только зелень весной.

При посадке важно помнить об утеплении грядки — это обеспечит семенам оптимальные условия для развития. Лук-севок можно высаживать, ориентируясь на погодные условия: при дневной температуре около 5°C можно приступать к посадке, но не раньше, чтобы избежать повреждений морозом.

Для осенней посадки лучше выбирать сорта с острым вкусом, а для весенней — сладкие. Среди популярных зимних сортов можно выделить такие как Шекспир, Саншайн и Радар.

Правильная посадка зимнего лука предполагает расстояние в 6-7 см между растениями и 15 см между рядами. Уход за ним зимой минимален, так как лук находится в спящем состоянии. Весной, после пробуждения, уход становится таким же, как и за весенними посадками.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Банки
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг Аудио 
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Авто
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта Аудио 
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Красота и стиль
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент
Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент
Последние материалы
Экс-врач Валиевой: раскрыты причины появления 60 препаратов в деле фигуристки
Как правильно инвестировать в 2024 году: финансовые советы
Как подобрать обувь для вечеринки: советы и рекомендации
И снова Стивен Кинг. В США снимут восьмисерийный фильм по книге Кэрри
Число заражённых неизвестным вирусом в Эквадоре растет
Как климатические изменения влияют на образование будущих врачей
Как солнце вызывает веснушки: наука о солнечных поцелуях
Почему LADA и Geely остаются лидерами российского авторынка: мнение эксперта
Что делать, если поворотники не работают
Как правильно сажать лук осенью, чтобы получить богатый урожай весной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.