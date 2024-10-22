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Почему вы теряете слух при простуде: скрытые опасности, о которых вы не знали

1:38
Садоводство

Когда человек простужен или болеет гриппом, привычные симптомы, такие как заложенность носа и боль в горле, могут сопровождаться ухудшением слуха. Причина этого кроется в евстахиевой трубе — тонком канале, соединяющем среднее ухо с носом и горлом.

Почему вы теряете слух при простуде: скрытые опасности, о которых вы не знали
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Доктор Джон Форнадли, специалист по заболеваниям уха, горла и носа из Университета штата Пенсильвания, объясняет, что евстахиева труба отвечает за поддержание равного давления по обе стороны барабанной перепонки, чтобы звуки передавались правильно. Однако при простуде воспаленные ткани носа и излишняя слизь мешают нормальной работе этого канала.

Евстахиева труба обычно открывается при глотании или зевании, чтобы уравнять давление. Но при простуде, когда носовые пазухи заполняются слизью, евстахиева труба может блокироваться. Это приводит к тому, что вибрация барабанной перепонки ослабевает, и слух временно ухудшается.

Проблемы со слухом часто обостряются при появлении инфекции среднего уха, что особенно актуально для детей, так как их евстахиевы трубы меньше и расположены более горизонтально, чем у взрослых.

Хотя потеря слуха во время простуды обычно проходит сама по себе после выздоровления, при осложнениях, таких как ушные инфекции, возможно более серьёзное снижение слуха. По данным исследований, инфекции среднего уха могут снижать громкость восприятия звуков до 40 децибел, что похоже на ощущение при ношении берушей.

Уточнения

Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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