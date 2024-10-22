Как вырастить банан из семян: пошаговая инструкция для настоящих садоводов

3:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание экзотических растений — это всегда увлекательный процесс, и одним из самых интересных вариантов является банан. Если вы мечтали удивить родных и друзей своими тропическими плодами, знайте, что вырастить банан в домашних условиях вполне реально!

Фото: Own work by Eurico Zimbres, CC BY-SA 2.5

Как правильно посеять семена банана и обеспечить ему должный уход, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Хромов Николай Владимирович на сайте "Антонов сад".

Выращивание банана в домашних условиях

Банан можно успешно вырастить как в квартире, так и в обогреваемой теплице. Этот процесс не только принесет вам радость, но и обеспечит вас экологически чистыми плодами, свободными от химических обработок. Однако в открытом грунте, особенно в нашем климате, вырастить банан не получится, поэтому лучше всего держать растение в помещении, где ему будет тепло и уютно.

Совет: Если у вас есть теплица, обогреваемая круглый год, это отличное место для выращивания бананов.

Подготовка семян

Для начала вам понадобятся семена диких бананов, так как обычные плоды из магазина не подойдут — их снимают слишком рано. Если вам повезло найти дикие бананы, убедитесь, что их кожура цела и без повреждений.

Чтобы подготовить семена, поместите потемневший фрукт в пакет и подождите, пока он не изменит цвет. После этого очистите его от кожуры и разрежьте, чтобы достать семечки. Отделите их от мякоти, промойте, замочите в теплой воде на три дня и снова промойте.

Чтобы ускорить прорастание, аккуратно натрите семена на наждачной бумаге или пилочке для ногтей, чтобы нарушить оболочку, но не повредить внутреннюю часть.

Посев семян

Теперь подготовьте грунт. Идеальный вариант — кокосовый субстрат или мох сфагнум, которые можно стерилизовать паром. Если их нет, смешайте некислый торф с речным песком.

Выберите емкость объемом около 3 литров. На дно положите дренаж, затем заполните субстратом толщиной около 6 см. Семена аккуратно вдавите в субстрат и полейте. Убедитесь, что горшок стоит на южном подоконнике.

Обычно первые всходы появляются через 60-90 дней. Если хотите ускорить процесс, можете купить готовые семена в садовом магазине.

Уход за бананом

Уход за бананом несложен, но требует внимания:

Рыхлите почву, чтобы избежать корки.

Поливайте так, чтобы грунт был влажным, но не переувлажненным. Проверяйте верхний слой — он должен подсохнуть на 2 см.

Опрыскивайте растение 3-4 раза в неделю в теплое время года и реже зимой.

Подкармливайте банан один раз в неделю перегноем и золой.

Оптимальная температура для роста банана — 24-29°C. Не допускайте, чтобы температура падала ниже 16°C.

Подкормка и защита от вредителей

Подкармливайте банан раз в неделю, внося под корень разведенный перегной. Раз в месяц можно посыпать почву золой. Будьте внимательны к вредителям, например, паутинным клещам, которые могут появиться в сухом воздухе.

В таком случае поможет обработка Фитовермом. Для профилактики грибковых инфекций опрыскивайте растение раствором марганцовки каждые шесть месяцев.

Если вы не хотите заниматься семенами, купите готовое растение в магазине и наслаждайтесь его уходом.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

