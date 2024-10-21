Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка завоевала золото на ЧМ по велотреку
Эксперты рассказали про лучшие места для наблюдения за северным сиянием в Исландии
Телескоп Джеймс Уэбб нашёл первую 'вывернутую' галактику
Ум животных: как нейроны влияют на способности
Как сделать гречку невероятно вкусной: 3 проверенных способа
Билл Гейтс назвал искусственный интеллект угрозой, сопоставимой с ядерным оружием и биотерроризмом
10 главных ошибок, которые допускают все водители
Зеркала могут изменить ваш интерьер: топ креативных идей
Дочка Киркорова рассказала, за что будет банить своих подписчиков

Луковая шелуха в компосте: секреты успешного разложения

2:59
Садоводство » Советы

Луковая шелуха — это не просто отходы, с которыми мы обычно прощаемся после приготовления пищи. Опытные дачники знают, что это ценнейший ресурс, который можно использовать для улучшения урожая и повышения здоровья растений.

Луковая шелуха в компосте: секреты успешного разложения
Фото: commons.wikimedia.org by MariuszCommons, CC BY-SA 4.0

Натуральное удобрение

Шелуха лука богата питательными веществами, такими как калий, кальций, магний и фосфор. Она прекрасно подходит для создания натуральных удобрений. При разложении шелуха обогащает почву, улучшая ее структуру и обеспечивая растения необходимыми элементами для роста.

Как использовать:

  • Компост: Добавьте луковую шелуху в компостную кучу, чтобы ускорить процесс разложения и улучшить качество компоста.
  • Зелёное удобрение: Измельчите шелуху и закопайте в почву. Со временем она разложится, обеспечивая растения питательными веществами.

Защита растений от вредителей

Луковая шелуха обладает природными инсектицидными свойствами. При использовании в саду она может помочь отпугнуть некоторых вредителей, таких как тля и другие насекомые.

Как использовать:

  • Настой шелухи: Залейте шелуху водой и оставьте на несколько дней. Этот настой можно использовать для опрыскивания растений в качестве защиты от вредителей.
  • Мульчирование: Рассыпьте шелуху вокруг растений как мульчу, чтобы создать барьер для насекомых.

Укрепление иммунитета растений

Луковая шелуха содержит антиоксиданты, которые могут помочь укрепить иммунитет растений. Это особенно важно для тех, кто хочет избежать применения химических средств.

Как использовать:

  • Настой для полива: Варите шелуху в воде, чтобы создать настой, который можно использовать для полива растений. Это повысит их устойчивость к болезням.

Улучшение почвы

Шелуха не только обогащает почву питательными веществами, но и улучшает её структуру, делая её более воздухопроницаемой и влагоемкой.

Как использовать:

  • Земля для рассады: Добавление измельченной шелухи в почвосмесь для рассады способствует лучшему дренажу и развитию корневой системы.

Экологическая альтернатива

Используя луковую шелуху, дачники уменьшают количество отходов, что делает их поведение более экологичным. Это — отличный шаг к заботе об окружающей среде и устойчивому земледелию.

Луковая шелуха — это не просто пищевые отходы, а настоящий полезный ресурс для дачников и садоводов. Ее применение в агрономии может значительно повысить качество урожая и улучшить здоровье растений. Сохраняя луковую шелуху и применяя ее в садоводстве, вы не только улучшаете свои садовые условия, но и вносите вклад в защиту окружающей среды. Не выбрасывайте шелуху — используйте её с умом!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Еда и рецепты
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие Аудио 
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Еда и рецепты
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Последние материалы
Дочка Киркорова рассказала, за что будет банить своих подписчиков
JDD: мэр Парижа требует выставить ее гидрокостюм в музее
Страны БРИКС встали на путь к финансовой независимости от Запада
Как сделать процесс тестирования косметики в магазине безопасным
Онколог раскрыл, существует ли риск появления рака из-за семечек
Археологи обнаружили древнюю печать с астрономическим объектом
Как носить красную помаду в офисе и выглядеть стильно: советы визажистов
Кравцов: ЕГЭ могут дополнить арабским языком через два года
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Тотальный блэкаут на Кубе: последний звонок руководству страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.