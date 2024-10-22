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Удобрения для сливы и абрикоса: как добиться урожая, который вас удивит

2:51
Садоводство

Чтобы слива и абрикос радовали обилием крупных плодов, важно обеспечить им правильный уход, начиная с удобрения. Как правильно удобрять косточковые деревья в разные периоды их развития и какие именно средства использовать для достижения максимальной урожайности, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Удобрения для сливы и абрикоса: как добиться урожая, который вас удивит
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, CC BY-SA 3.0

Как правильно удобрять сливу и абрикос

Удобрение косточковых, таких как слива и абрикос, необходимо проводить в три этапа. Это важно для того, чтобы деревья развивались, цвели и давали крупные, сочные плоды.

1. Первая подкормка перед цветением

Деревья поливают раствором, содержащим сульфат калия и мочевину, либо смесь аммиачной селитры, калийной соли и суперфосфата. Эти вещества обеспечивают дерево необходимыми микроэлементами, которые стимулируют его рост. Для молодого дерева требуется около 30 литров раствора, разделенных на три этапа полива.

2. Подкормка во время плодоношения

Когда деревья начинают набирать плодовую массу, вносятся удобрения с мочевиной и сульфатом калия (или Нитрофоской). Альтернативой могут стать зольный раствор или органические смеси на основе крапивы. Это помогает плодам активно расти и набирать вес. Объем удобрения для одного дерева может достигать 40 литров, в зависимости от его возраста.

3. Осенняя подкормка после сбора урожая

Завершающий этап — это восстановление баланса почвы после плодоношения. Для этого используют мочевину, суперфосфат и калийную соль. Важно также перекопать приствольный круг и вносить древесную золу для восполнения питательных веществ и улучшения почвы.

Как и когда удобрять для крупных плодов

Кроме основных удобрений, для абрикоса и крупноплодных сортов сливы важна дополнительная подкормка. Ее проводят трижды: перед цветением, после него и после опадания завязей. Для этого используют аммиачную селитру, сернокислый калий и суперфосфат. Деревья также хорошо реагируют на органические удобрения, такие как навоз или компост.

Весной и осенью для повышения урожайности рекомендуется добавлять органику — навоз или компост, до 10 кг на 1 квадратный метр. При необходимости понижения кислотности почвы можно вносить известь или мел.

Чтобы слива и абрикос плодоносили наилучшим образом, им необходимо обеспечить регулярные подкормки в течение всего сезона. Подбор правильных удобрений и соблюдение сроков их внесения — ключ к богатому урожаю крупных и сочных плодов.

Уточнения

Абрико́с плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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