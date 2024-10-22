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Фасоль: польза и вред, которых вы не знали

2:21
Садоводство

Фасоль — это доступный и питательный продукт, известный своим богатым составом и высоким содержанием белка. Она является важным источником витаминов и минералов, которые играют значительную роль в укреплении иммунной системы и поддержании обменных процессов в организме.

Фасоль: польза и вред, которых вы не знали
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, CC BY-SA 3.0

Однако, при неправильном приготовлении фасоль может нанести вред, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Основные виды фасоли

Фасоль делится на несколько видов: красную, белую, черную и зеленую стручковую. Каждый вид имеет свои особенности и пользу для организма. Например, белая фасоль полезна для здоровья сосудов, а черная — помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раковыми опухолями.

Полезные свойства фасоли

Фасоль богата витаминами А, В, К, Е и С, а также минералами: железом, магнием, кальцием и калием. Благодаря этим компонентам она помогает в профилактике различных заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, фасоль является отличным продуктом для вегетарианцев, заменяя мясо по содержанию белка.

Вред фасоли

Несмотря на полезные свойства, сырая фасоль содержит токсичные вещества, которые могут вызвать отравление. Поэтому её необходимо тщательно проваривать перед употреблением. Также бобовые могут способствовать повышенному газообразованию, поэтому при приготовлении рекомендуется добавлять укроп или мяту.

Противопоказания

Фасоль противопоказана людям с повышенной кислотностью, язвой, гастритом, холециститом и панкреатитом. Её употребление может вызвать обострение симптомов у людей с этими заболеваниями.

Как лучше приготовить фасоль

Наибольшую пользу фасоль приносит в вареном виде, так как в сыром состоянии она является токсичной. При правильной термической обработке сохраняются витамины и минералы, а также аминокислоты, которые легко усваиваются организмом. Консервированная фасоль сохраняет до 70% своих полезных свойств, однако стоит избегать продуктов с добавлением жиров.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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