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Сладкие букеты вместо цветов: как сделать оригинальный подарок

2:50
Садоводство

Подарок с ароматом цветов всегда считался универсальным знаком внимания. Но что если вместо традиционного букета подарить что-то более необычное? Сладкий букет из конфет, ягод и фруктов — отличный способ удивить и порадовать близких.

Сладкие букеты вместо цветов: как сделать оригинальный подарок
Фото: https://commons.wikimedia.org by Sokheak sc, CC BY-SA 4.0

Созданный своими руками, он становится вдвойне значимым, ведь в такой подарок вы вкладываете душу и внимание, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Преимущества сладких букетов

Сладкий букет — это универсальный подарок. Он подойдёт как для детей, так и для взрослых. Сделанный своими руками, он подчеркнёт индивидуальность и заботу дарителя. К тому же, такой сюрприз не только порадует глаз, но и станет вкусным угощением к чаю.

Ещё один плюс — возможность сэкономить на дорогих живых цветах, заменив их вкусными и оригинальными угощениями.

Из чего можно сделать сладкий подарок

Для создания сладкого букета подойдут самые разные продукты: от конфет и шоколадок до свежих ягод и фруктов. Например, для детских композиций можно использовать чупа-чупсы, конфеты и мармелад, а для взрослых — добавить в букет бутылочку вина или баночку мёда. Основное правило — продукты должны быть в упаковке, чтобы сохранить их чистоту и свежесть.

Как сделать сладкий букет своими руками

Создание сладкого букета — это увлекательный процесс. Вот несколько идей:

  • Букет из зефира и маршмэллоу. Отличный подарок для девочки на день рождения. Вам понадобятся деревянные шпажки, упаковочная бумага и, конечно, сладости.
  • Фруктовый букет с шоколадом. Подойдёт для мамы, коллеги или учителя. Добавьте в композицию яблоки, мандарины, киви и несколько шоколадок.
  • Букет для женщины. Включите в подарок не только сладости, но и маленькие бутылочки с алкоголем или баночки с джемом.
  • Букет для мальчика. Соберите композицию из чупа-чупсов и киндер-сюрпризов, украсив её гофрированной бумагой.
  • Букет из ягод в шоколаде. Самая сложная, но эффектная композиция. Клубника, облитая шоколадом, станет настоящим украшением праздника.

Материалы для создания букета

Помимо сладостей, вам понадобятся шпажки или проволока для создания основы, упаковочная бумага для декора и инструменты — ножницы, скотч, степлер. Процесс не сложен, главное — фантазия и внимание к деталям.

Создавая сладкий букет своими руками, вы делаете не просто подарок, а настоящую радость для получателя, которая будет не только красивой, но и вкусной!

Уточнения

Букет (от фр. bouquet), также цветочный букет, — срезанные или сорванные цветущие растения, красиво подобранные вместе, обычно для подарка или для помещения их в вазу с целью украшения помещения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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