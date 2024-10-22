Шпинат: почему он должен быть в вашем рационе каждый день

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Шпинат — это не только вкусный, но и невероятно полезный овощ, который рекомендован для ежедневного употребления. Его уникальный состав помогает поддерживать здоровье и укрепляет организм. Чем полезен шпинат, как правильно заготовить его на зиму, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, CC BY-SA 3.0

Состав и полезные свойства

Шпинат богат белками, органическими кислотами, витаминами A, C и микроэлементами. Это делает его незаменимым продуктом в рационе каждого. Благодаря высокому содержанию железа шпинат помогает повысить уровень гемоглобина и укрепить сосуды, а витамины поддерживают зрение и улучшают работу пищеварительной системы.

Этот овощ также полезен при недостатке йода, а также используется как легкое мочегонное и слабительное средство.

Лучшие рецепты салатов из шпината

Шпинат универсален и легко сочетается с другими ингредиентами. Благодаря нейтральному вкусу, он отлично вписывается в салаты с яблоками, яйцами, морепродуктами и даже мясом. Для теплых блюд листья слегка провариваются, при этом сохраняются все полезные вещества.

Пример рецепта:

Обжарьте куриное филе, остудите и нарежьте. Смешайте шпинат с нарезанными овощами (огурец, помидор), добавьте варёные яйца и курицу. Заправьте блюдо йогуртом и нежирным творогом — это сделает его полезным и питательным.

Заготовки на зиму

Чтобы круглый год наслаждаться полезными свойствами шпината, можно заготовить его впрок. Существует множество способов: заморозка, сушка, соление или консервация.

Для быстрой заморозки:

Промойте листья и скрутите их в трубочки. Оберните пищевой пленкой и отправьте в морозильную камеру.

Такой метод сохранит все витамины. А сушёный шпинат можно перемалывать в порошок для добавления в супы и гарниры.

Шпинат — это настоящий кладезь витаминов, который необходимо включать в свой рацион. Этот универсальный продукт подходит как для лёгких закусок, так и для более сложных блюд, что делает его незаменимым для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.

Уточнения

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae).

