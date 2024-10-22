Желтеют листья у роз: какие ошибки в уходе вы допускаете

3:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розы считаются символом красоты, но даже они могут терять свой блеск, если уход за ними не идеален. Желтеющие листья у роз — это первый сигнал о том, что растению что-то не нравится, рассказывает садовод Ольга Никонорова на сайте "Антонов сад".

Фото: Wikipedia by Bernard Spragg, PDM

Если проблема возникает осенью, когда дни становятся короче и температура падает, беспокоиться не стоит — это нормальный процесс. Но если весной или летом листья начинают желтеть, стоит задуматься.

Основных причин, по которым листья розы желтеют, множество, и они зависят как от условий выращивания, так и от ухода. К примеру, комнатные розы могут страдать от недостатка света, неподходящего состава почвы или температурных колебаний. Для садовых роз добавляются погодные факторы: холодные ветры, ночная роса, или чрезмерно жаркое и сухое лето.

Основные причины пожелтения листьев роз

Неправильное местоположение (мало света, сквозняки);

Нехватка питательных веществ (железо, азот, калий, марганец);

Полив холодной водой или неправильный график полива;

Появление болезней (ржавчина, хлороз) и вредителей (тля, паутинный клещ, трипсы).

Как распознать проблему

Желтеющие листья можно разделить на категории в зависимости от дефицита микроэлементов:

При нехватке железа развивается хлороз: листья желтеют, но прожилки остаются зелеными.

Дефицит азота приводит к тому, что листва сначала бледнеет, а затем желтеет.

Недостаток калия вызывает засыхание краев листьев, а растение прекращает цвести.

Нехватка марганца приводит к пожелтению старых листьев, начиная с краев.

Если проблема вызвана вредителями, такими как тля, то листья деформируются, и растение может перестать цвести.

Что делать

Для восстановления розы первым делом нужно определить причину проблемы. При дефиците железа необходимо использовать препараты с его содержанием, например, "Феровит" или "Хелат железа". При нехватке азота и калия применяются удобрения на основе этих микроэлементов.

Если болезнь вызвана грибком, как в случае с ржавчиной, куст нужно обработать фунгицидом и удалить пораженные части.

Для борьбы с вредителями можно начинать с экологичных методов, например, опрыскивать растение настоем чеснока или хозяйственным мылом. Если ситуация не улучшается, используют препараты типа "Актара" или "Фитоверм".

Профилактика

Чтобы роза не страдала, важно обеспечить ей правильный уход:

Высаживать кусты на светлых местах;

Поливать регулярно, но не переувлажнять почву;

Подкармливать растение своевременно, не перекармливая;

Использовать стимуляторы роста, такие как янтарная кислота или гумат калия.

Если следовать этим простым рекомендациям, роза останется здоровой и будет радовать вас своим цветением.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

