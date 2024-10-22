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Желтеют листья у роз: какие ошибки в уходе вы допускаете

3:07
Садоводство

Розы считаются символом красоты, но даже они могут терять свой блеск, если уход за ними не идеален. Желтеющие листья у роз — это первый сигнал о том, что растению что-то не нравится, рассказывает садовод Ольга Никонорова на сайте "Антонов сад".

Желтеют листья у роз: какие ошибки в уходе вы допускаете
Фото: Wikipedia by Bernard Spragg, PDM

Если проблема возникает осенью, когда дни становятся короче и температура падает, беспокоиться не стоит — это нормальный процесс. Но если весной или летом листья начинают желтеть, стоит задуматься.

Основных причин, по которым листья розы желтеют, множество, и они зависят как от условий выращивания, так и от ухода. К примеру, комнатные розы могут страдать от недостатка света, неподходящего состава почвы или температурных колебаний. Для садовых роз добавляются погодные факторы: холодные ветры, ночная роса, или чрезмерно жаркое и сухое лето.

Основные причины пожелтения листьев роз

  • Неправильное местоположение (мало света, сквозняки);
  • Нехватка питательных веществ (железо, азот, калий, марганец);
  • Полив холодной водой или неправильный график полива;
  • Появление болезней (ржавчина, хлороз) и вредителей (тля, паутинный клещ, трипсы).

Как распознать проблему

Желтеющие листья можно разделить на категории в зависимости от дефицита микроэлементов:

  • При нехватке железа развивается хлороз: листья желтеют, но прожилки остаются зелеными.
  • Дефицит азота приводит к тому, что листва сначала бледнеет, а затем желтеет.
  • Недостаток калия вызывает засыхание краев листьев, а растение прекращает цвести.
  • Нехватка марганца приводит к пожелтению старых листьев, начиная с краев.

Если проблема вызвана вредителями, такими как тля, то листья деформируются, и растение может перестать цвести.

Что делать

Для восстановления розы первым делом нужно определить причину проблемы. При дефиците железа необходимо использовать препараты с его содержанием, например, "Феровит" или "Хелат железа". При нехватке азота и калия применяются удобрения на основе этих микроэлементов.

Если болезнь вызвана грибком, как в случае с ржавчиной, куст нужно обработать фунгицидом и удалить пораженные части.

Для борьбы с вредителями можно начинать с экологичных методов, например, опрыскивать растение настоем чеснока или хозяйственным мылом. Если ситуация не улучшается, используют препараты типа "Актара" или "Фитоверм".

Профилактика

Чтобы роза не страдала, важно обеспечить ей правильный уход:

  • Высаживать кусты на светлых местах;
  • Поливать регулярно, но не переувлажнять почву;
  • Подкармливать растение своевременно, не перекармливая;
  • Использовать стимуляторы роста, такие как янтарная кислота или гумат калия.

Если следовать этим простым рекомендациям, роза останется здоровой и будет радовать вас своим цветением.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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