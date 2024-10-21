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Выкапывание цветков на зиму: зачем это нужно?

2:26
Садоводство » Цветы

С приходом осени многие цветоводы начинают готовить свои цветники к зимнему периоду. Одной из важнейших процедур является выкапывание летних цветов, которые не способны перенести морозы. В этой статье мы рассмотрим, какие цветы нужно выкапывать на зиму, кроме георгинов.

Выкапывание цветков на зиму: зачем это нужно?
Фото: unsplash.com by Джон-Марк Кузнецов, CC0

Георгины

Начнем с самых известных — георгинов. Эти яркие и нарядные цветы не переносят низкие температуры, поэтому их клубни следует выкапывать осенью. Для этого аккуратно вынимайте клубни из почвы, очищайте от земли и храните в прохладном, но защищенном от мороза месте.

Каны

Каны — экзотические цветы, любимые многими садоводами. Их клубни также необходимо выкапывать перед первой серьезной морозом. Как и в случае с георгинами, клубни можно хранить в ящиках с торфом или песком.

Бегоньи

Бегоньи, особенно клубневые сорта, также нуждаются в защите от холода. Их клубни следует аккуратно выкопать и хранить в сухом и темном месте, чтобы предотвратить гниение.

Лилии

Некоторые сорта лилий, такие как азиатские и ориентальные, могут быть чувствительны к холодам. Выкапывать их не обязательно, но если в вашем регионе зимы суровые, то лучше все же сделать это и аккуратно хранить луковицы до весны.

Фрезии

Хотя фрезии чаще всего растут как однолетние растения в умеренных климатах, в более холодных регионах их клубни следует выкопать и хранить в теплом помещении до весны.

Тюльпаны и нарциссы

Эти луковичные цветы, как правило, легко переносят морозы, но если вы хотите, чтобы они хорошо цвели в следующем году, их можно выкопать и пересадить на новое место в более подходящий грунт.

Сарсапариль

Сарсапариль может также нуждаться в укрытии на зиму. Особенно это касается его редких сортов. Выкопанные корни можно хранить в саду, укрыв их слоем мульчи.

Выкапывание летних цветов на зиму — это важная мера предосторожности для защиты растений от холода. Зная, какие цветы требуют выкапывания, вы сможете сохранить свои любимцы и радовать себя их красотой в следующем сезоне. Не забывайте о правильном хранении клубней и луковиц, чтобы они сохранили свою силу до весны!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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