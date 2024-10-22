Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Голубика уже давно стала популярной ягодой среди садоводов и профессионалов. Ее ценят за высокое содержание полезных веществ, а цена за свежие ягоды порой доходит до значительных сумм. Как правильно посадить голубику осенью и обеспечить ей лучший уход, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Хромов Николай Владимирович на сайте "Антонов сад".

Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, CC BY-SA 4.0

Особенности осенней посадки голубики

Осень — отличное время для посадки голубики, так как весной эта культура рано начинает вегетировать, и можно не успеть посадить кусты до распускания почек. Оптимальный период для посадки — с начала сентября до середины октября, при температуре почвы не ниже 5°C.

Саженцы лучше выбирать с закрытой корневой системой, чтобы повысить шансы на их успешное приживление.

Подготовка саженцев и выбор места

Перед посадкой важно выбрать саженцы с закрытой корневой системой, предпочтительно двух- или трехлетние. Если вы выбираете саженец с открытыми корнями, убедитесь в их здоровье — отсутствие повреждений, загнивших мест или наростов.

Для посадки голубики выбирайте солнечное место, защищенное от северных ветров, избегайте низин и участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Как подготовить почву и ямку

Голубика предпочитает кислую почву с уровнем pH 3,5-4,5. Если ваша почва нейтральная, ее нужно подкислить с помощью серы или торфа. Посадочные ямы готовят заранее, на глубину 40-50 см и шириной около полуметра. Важен также дренаж, особенно для плотных почв — слой керамзита на дне ямки поможет предотвратить застой воды.

Пошаговая инструкция по посадке

Извлеките саженец из горшка и расправьте корни. Увлажните ямку и дайте питательной смеси осесть. Установите саженец в середину ямы, расправив корни, и засыпьте питательной почвой. Полейте саженец ведром воды и замульчируйте поверхность кислым торфом слоем 1 см.

Полезные рекомендации по уходу

После посадки важно не забывать о поливе до наступления холодов, поддерживая почву влажной. Голубике нужен регулярный контроль кислотности почвы и добавление лимонной кислоты при необходимости. Также растение нуждается в защите от птиц с помощью сетки.

Рекомендации для разных регионов

Подмосковье : посадка до конца сентября, мульчирование торфом на 2 см.

: посадка до конца сентября, мульчирование торфом на 2 см. Сибирь : посадка до середины сентября, мульча до 5 см, подготовка укрытия на зиму.

: посадка до середины сентября, мульча до 5 см, подготовка укрытия на зиму. Краснодарский край: посадка до ноября, несколько поливов после посадки, мульча 1 см.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

