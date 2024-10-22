Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход

Голубика уже давно стала популярной ягодой среди садоводов и профессионалов. Ее ценят за высокое содержание полезных веществ, а цена за свежие ягоды порой доходит до значительных сумм. Как правильно посадить голубику осенью и обеспечить ей лучший уход, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Хромов Николай Владимирович на сайте "Антонов сад".
Осень — отличное время для посадки голубики, так как весной эта культура рано начинает вегетировать, и можно не успеть посадить кусты до распускания почек. Оптимальный период для посадки — с начала сентября до середины октября, при температуре почвы не ниже 5°C.
Саженцы лучше выбирать с закрытой корневой системой, чтобы повысить шансы на их успешное приживление.
Перед посадкой важно выбрать саженцы с закрытой корневой системой, предпочтительно двух- или трехлетние. Если вы выбираете саженец с открытыми корнями, убедитесь в их здоровье — отсутствие повреждений, загнивших мест или наростов.
Для посадки голубики выбирайте солнечное место, защищенное от северных ветров, избегайте низин и участков с высоким уровнем грунтовых вод.
Голубика предпочитает кислую почву с уровнем pH 3,5-4,5. Если ваша почва нейтральная, ее нужно подкислить с помощью серы или торфа. Посадочные ямы готовят заранее, на глубину 40-50 см и шириной около полуметра. Важен также дренаж, особенно для плотных почв — слой керамзита на дне ямки поможет предотвратить застой воды.
После посадки важно не забывать о поливе до наступления холодов, поддерживая почву влажной. Голубике нужен регулярный контроль кислотности почвы и добавление лимонной кислоты при необходимости. Также растение нуждается в защите от птиц с помощью сетки.
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