Правила полива томатов в теплице: от рассады до сбора урожая

Полив томатов в теплице требует особого внимания и грамотного подхода на каждом этапе роста растения. Выращивание помидоров в закрытом грунте помогает контролировать уровень влажности и защищать их от неблагоприятных условий окружающей среды.

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Однако, в теплице важно не допускать избытка влаги, который может вызвать заболевания, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Томаты поливают дважды в неделю, желательно рано утром или поздно вечером. Важно проветривать теплицу после полива, чтобы избежать избыточной влажности, которая способствует развитию грибковых заболеваний. Средний расход воды — около 4 литров на куст.

Контроль влажности почвы и воздуха имеет важное значение. Для проверки влажности земли достаточно взять небольшой комок на глубине 10 см: если он легко формируется в шарик, это признак достаточной влаги.

Оптимальная температура воды — 22-24°C. Полив необходимо проводить строго под корень, избегая попадания воды на листья, чтобы предотвратить ожоги и развитие фитофтороза.

На разных этапах развития растения потребность в воде меняется. После пересадки рассады каждый куст требует 4-5 литров воды, затем растения оставляют на 10 дней для укоренения. В период роста и до появления цветоносов томаты поливают дважды в неделю по 2-3 литра на куст.

Полив рекомендуется совмещать с внесением удобрений, например, калийных, азотных и фосфорных. На стадии цветения объем воды увеличивается до 5 литров на куст, а частоту полива сокращают до одного раза в неделю.

С началом плодоношения поливают дважды в неделю, а при покраснении плодов — сокращают до одного раза в неделю. За 20 дней до сбора урожая полив полностью прекращают.

Недостаток или избыток влаги может негативно сказаться на растении. При недостатке томаты становятся слабыми, скручиваются их листья, а при переизбытке влаги плоды могут трескаться и загнивать.

Существует несколько способов полива. Ручной метод удобен для небольших теплиц, но не позволяет точно дозировать воду. Капельный полив, особенно автоматизированный, является более эффективным, так как вода поступает прямо к корням, не вызывает засоление почвы и повышает урожайность. Самодельные капельные системы можно сделать из пластиковых бутылок.

После полива рекомендуется мульчировать почву, а также регулярно рыхлить её для лучшей аэрации.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

