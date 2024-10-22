Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мэр Аланьи пообещал разобраться с завышенными ценами в магазинах
Россия инвестирует миллиарды в создание спутниковой группировки для высокоскоростного интернета
Подольская поздравила сына Ивана от Владимира Преснякова: мой самый ласковый
Экзаменационный вопрос о тихоходных авто: как не допустить ошибку
Российский СПГ укрепляет позиции в ЕС вопреки санкциям
Как бороться с осенней апатией: спорт в холодное время года
Как злоупотребление сахаром влияет на мозг и сосуды
Психолог Сретенова рассказала, как правильно справляться со страхом
Продюсер о включении Глюкозы в чёрный список артистов: её проучили

Правила полива томатов в теплице: от рассады до сбора урожая

Садоводство

Полив томатов в теплице требует особого внимания и грамотного подхода на каждом этапе роста растения. Выращивание помидоров в закрытом грунте помогает контролировать уровень влажности и защищать их от неблагоприятных условий окружающей среды.

Правила полива томатов в теплице: от рассады до сбора урожая
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, CC BY-SA 4.0

Однако, в теплице важно не допускать избытка влаги, который может вызвать заболевания, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Томаты поливают дважды в неделю, желательно рано утром или поздно вечером. Важно проветривать теплицу после полива, чтобы избежать избыточной влажности, которая способствует развитию грибковых заболеваний. Средний расход воды — около 4 литров на куст.

Контроль влажности почвы и воздуха имеет важное значение. Для проверки влажности земли достаточно взять небольшой комок на глубине 10 см: если он легко формируется в шарик, это признак достаточной влаги.

Оптимальная температура воды — 22-24°C. Полив необходимо проводить строго под корень, избегая попадания воды на листья, чтобы предотвратить ожоги и развитие фитофтороза.

На разных этапах развития растения потребность в воде меняется. После пересадки рассады каждый куст требует 4-5 литров воды, затем растения оставляют на 10 дней для укоренения. В период роста и до появления цветоносов томаты поливают дважды в неделю по 2-3 литра на куст.

Полив рекомендуется совмещать с внесением удобрений, например, калийных, азотных и фосфорных. На стадии цветения объем воды увеличивается до 5 литров на куст, а частоту полива сокращают до одного раза в неделю.

С началом плодоношения поливают дважды в неделю, а при покраснении плодов — сокращают до одного раза в неделю. За 20 дней до сбора урожая полив полностью прекращают.

Недостаток или избыток влаги может негативно сказаться на растении. При недостатке томаты становятся слабыми, скручиваются их листья, а при переизбытке влаги плоды могут трескаться и загнивать.

Существует несколько способов полива. Ручной метод удобен для небольших теплиц, но не позволяет точно дозировать воду. Капельный полив, особенно автоматизированный, является более эффективным, так как вода поступает прямо к корням, не вызывает засоление почвы и повышает урожайность. Самодельные капельные системы можно сделать из пластиковых бутылок.

После полива рекомендуется мульчировать почву, а также регулярно рыхлить её для лучшей аэрации.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Красота и стиль
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы Аудио 
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Еда и рецепты
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза Аудио 
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Деревья и кустарники
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
В информационной войне в Израиле Россию выставляют мечтающей разжечь региональную войну Юрий Бочаров Boeing 757-200 Catfish. Летающая лаборатория, обучавшая летать американские истребители F-22 Дмитрий Плотников Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Последние материалы
Подольская поздравила сына Ивана от Владимира Преснякова: мой самый ласковый
Экзаменационный вопрос о тихоходных авто: как не допустить ошибку
Российский СПГ укрепляет позиции в ЕС вопреки санкциям
Как бороться с осенней апатией: спорт в холодное время года
Как злоупотребление сахаром влияет на мозг и сосуды
Психолог Сретенова рассказала, как правильно справляться со страхом
Продюсер о включении Глюкозы в чёрный список артистов: её проучили
Самцы мух компенсируют свою непривлекательность для самок яростными драками
Подсолнухи: как осенний урожай может спасти ваши грядки
Мокрицы захватили ваш сад и дом: вот как избавиться от них за одну ночь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.