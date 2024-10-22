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Детокс-коктейль из огурца: секрет легкости и здоровья

1:56
Садоводство

С течением времени наш организм накапливает токсины, особенно это касается людей с избыточным весом и нарушениями пищеварения. Однако есть простое решение — натуральный детокс-напиток, который не только способствует очищению организма, но и улучшает общее самочувствие, рассказывает садовод Анна Андреевна Колосок на сайте "Всаду.ру".

Детокс-коктейль из огурца: секрет легкости и здоровья
Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, PDM

Основной ингредиент напитка — огурец, известный своими очищающими свойствами. Этот детокс-коктейль прекрасно помогает ускорить обмен веществ и вывести токсины, особенно если употреблять его регулярно перед сном. Уже через неделю можно заметить первые положительные изменения в самочувствии.

Что вам потребуется для детокс-напитка

Для одной порции напитка вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 свежий огурец;
  • Половина лимона;
  • 1 чайная ложка натертого имбиря;
  • 4 веточки петрушки;
  • 1 чайная ложка меда;
  • 150 мл воды.

Как приготовить детокс-напиток

  1. Выдавите сок из половины лимона и нарежьте кольцо цедры.
  2. Огурец нарежьте кружками.
  3. Подготовьте 1 чайную ложку тертого имбиря (по желанию можно увеличить до 2 ложек).
  4. Мелко нарежьте свежую петрушку.
  5. Все ингредиенты сложите в блендер и взбйте на максимальной скорости. Добавьте воду и снова взбейте.

Для более мягкого вкуса добавьте чайную ложку меда. Пейте этот напиток каждый вечер за полчаса до сна, и избегайте перекусов после его употребления, чтобы получить максимальный эффект.

Эффект огуречного детокс-напитка

При соблюдении здорового питания и умеренной физической активности детоксикация будет еще эффективнее. Уже через неделю вы почувствуете улучшение пищеварения и легкость в теле.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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