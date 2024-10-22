Детокс-коктейль из огурца: секрет легкости и здоровья

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С течением времени наш организм накапливает токсины, особенно это касается людей с избыточным весом и нарушениями пищеварения. Однако есть простое решение — натуральный детокс-напиток, который не только способствует очищению организма, но и улучшает общее самочувствие, рассказывает садовод Анна Андреевна Колосок на сайте "Всаду.ру".

Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, PDM

Основной ингредиент напитка — огурец, известный своими очищающими свойствами. Этот детокс-коктейль прекрасно помогает ускорить обмен веществ и вывести токсины, особенно если употреблять его регулярно перед сном. Уже через неделю можно заметить первые положительные изменения в самочувствии.

Что вам потребуется для детокс-напитка

Для одной порции напитка вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 свежий огурец;

Половина лимона;

1 чайная ложка натертого имбиря;

4 веточки петрушки;

1 чайная ложка меда;

150 мл воды.

Как приготовить детокс-напиток

Выдавите сок из половины лимона и нарежьте кольцо цедры. Огурец нарежьте кружками. Подготовьте 1 чайную ложку тертого имбиря (по желанию можно увеличить до 2 ложек). Мелко нарежьте свежую петрушку. Все ингредиенты сложите в блендер и взбйте на максимальной скорости. Добавьте воду и снова взбейте.

Для более мягкого вкуса добавьте чайную ложку меда. Пейте этот напиток каждый вечер за полчаса до сна, и избегайте перекусов после его употребления, чтобы получить максимальный эффект.

Эффект огуречного детокс-напитка

При соблюдении здорового питания и умеренной физической активности детоксикация будет еще эффективнее. Уже через неделю вы почувствуете улучшение пищеварения и легкость в теле.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

