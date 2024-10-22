Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать

Идеально для орхидей подойдут восточные и западные подоконники. На юге будет в самый раз только зимой, так как летом нужно будет защищать листья орхидеи от палящих прямых лучей солнца. Нормой для фаленопсиса является 12-16-часовой световой день. Растение следует поворачивать на 180º к свету 2 раза в месяц.
Сквозняки, резкие перепады температур, чрезмерная жара — нежелательные явления при выращивании фаленопсиса.
Для стимуляции цветения орхидей искусственно создается изменение суточной температуры на 3-5 градусов.
Комфортная температура воды для полива составляет 35°-40°C. В теплое время года и в период цветения орхидеи следует поливать два раза в неделю. Зимой — не чаще одного раза в две недели.
После того как орхидея отдохнула, а вы уже соскучились по ее цветению, рекомендуется создать для орхидеи стресс: поставить ее на сутки в холодное место, например, на балкон, если зима, или в холодильник, если лето. После этого поставьте цветок в темное место на другой день.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
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