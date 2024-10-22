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Советы по садоводству: растения, которые легко пересаживать

1:49
Садоводство

Травы

Многие травы известны своей стойкостью и простотой пересадки. Некоторые распространенные травы, которые попадают в эту категорию, включают мяту, зеленый лук, орегано, петрушку и шалфей. Эти травы обычно имеют хорошо развитую корневую систему, что делает их адаптируемыми к новым условиям.

Советы по садоводству: растения, которые легко пересаживать
Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, CC BY 3.0

При пересадке трав выберите новое место с подходящей почвой и условиями освещения. Выкопайте яму, которая немного больше корневого кома травы. Аккуратно удалите траву с ее первоначального места, стараясь не повредить корни.

Поместите траву в новую лунку, следя за тем, чтобы верхняя часть корневого кома находилась на уровне окружающей почвы. Заполните лунку почвой, аккуратно уплотните ее и тщательно полейте.

Выносливые цветы

Несколько видов цветов считаются выносливыми и с легкостью выдерживают пересадку. Это бархатцы, циннии, анютины глазки и петунии. Эти цветы обычно имеют прочную корневую систему, которая позволяет им хорошо адаптироваться к новым местам.

Перед пересадкой выберите подходящее место, которое обеспечивает нужное количество солнечного света и хорошо дренированную почву. Выкопайте яму, которая немного больше корневого кома цветка. Аккуратно удаляйте цветок с прежнего места, стараясь максимально сохранить корневую систему.

Поместите цветок в новую лунку, следя за тем, чтобы он сидел на той же глубине, что и раньше. Заполните яму землей, аккуратно укрепите ее вокруг растения и тщательно полейте, чтобы помочь корням укорениться в их новом доме.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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