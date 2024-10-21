Как правильно пересадить орхидею и не навредить цветку

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветущая орхидея — это роскошное экзотическое растение, которое способно стать настоящим украшением любого домашнего сада. Однако для поддержания её здоровья и красивого внешнего вида важно знать, как правильно пересаживать растение, чтобы не навредить ему.

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Зачем пересаживать орхидею в новый грунт?

Существует несколько причин, по которым орхидею нужно пересаживать. Со временем, через несколько лет после покупки, грунт в горшке разрушается, превращаясь в труху, что лишает корни нужных питательных веществ и кислорода. Это является одной из основных причин для пересадки. Ещё один повод — если почва остаётся влажной в течение 10-14 дней, что указывает на её уплотнение и недостаток аэрации.

Также пересадка необходима при заражении почвы или повреждении корней. Если горшок стал мал и корни выросли, необходимо переместить растение в более просторную ёмкость.

Как выбрать новый горшок и провести пересадку?

После начала цветения у орхидеи начинают активно расти новые листья и корни. При выборе нового горшка важно, чтобы он был на 4-6 см больше предыдущего. Однако не стоит брать слишком большой горшок, так как это может замедлить цветение и привести к избыточному росту листьев и корней. Оптимальным выбором станет пластиковый горшок диаметром 11-12 см.

Перед пересадкой горшок следует поставить в горячую воду на 7-9 часов, чтобы субстрат напитался влагой. После этого воду нужно слить, а горшок тщательно вымыть. На дно следует уложить дренаж, а затем аккуратно поместить орхидею и засыпать её новым грунтом.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

