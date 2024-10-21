Как осенняя подкормка сделает ваши вишни и сливы ещё урожайнее

Вишнёвые сады и сливы — частые гости на приусадебных участках современных дачников. Именно поэтому важно знать, как правильно подготовить эти деревья к зиме, чтобы обеспечить им здоровье и хороший урожай в следующем сезоне.
Чем подкормить вишню и сливу осенью?
Опытные садоводы утверждают, что подкормка калимагнезией осенью даёт отличные результаты. Этот препарат особенно полезен для вишни и сливы, и те, кто его использовал, отмечают, что после такой подкормки ягоды становятся крупнее, а деревья реже болеют в летний период.
Как правильно применять калимагнезию?
Для подкормки достаточно развести 4 столовые ложки калимагнезии в 10 литрах воды и полить прикорневую зону дерева. Однако важно учитывать, что наилучшие результаты это удобрение показывает на лёгких песчаных и супесчаных почвах, которые нуждаются в калии и магнии. Если почва тяжёлая, глинистая или суглинистая, калимагнезия подействует только при условии хорошего увлажнения земли.
К сожалению, если деревья растут на чернозёме, калимагнезия не принесёт значительных улучшений в урожайности, поскольку такие почвы уже достаточно богаты необходимыми элементами.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.