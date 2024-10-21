Как вырастить фундук в своём саду и собрать ведра орехов

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы даже не догадываются, что сортовой фундук отличается высокой урожайностью и его можно успешно выращивать практически в каждом саду. Если вам хочется собирать с дерева по несколько ведёр орехов, то важно правильно выбрать место для посадки саженца.

Фото: commons.wikimedia.org by Linnearodrigs, CC BY-SA 4.0

Идеальные условия для фундука

Фундук любит солнечные участки с плодородной почвой, лучше всего размещённые на южной или западной стороне участка. Деревце стоит посадить недалеко от стены или живой изгороди — это обеспечит защиту от ветра, который может негативно сказаться на развитии растения. Однако важно избегать низин с повышенной влажностью, так как это может привести к загниванию корней.

Перекрёстное опыление — ключ к урожайности

Для того чтобы фундук приносил максимальный урожай, одного дерева будет недостаточно. Для перекрёстного опыления, которое значительно увеличивает количество орехов, необходимо посадить как минимум два разных сорта. Это позволит растению лучше опыляться и обеспечит высокую урожайность.

Как правильно подготовить посадочную яму

Следующий шаг — подготовка ямы для саженца. Ширина и глубина ямы должны составлять около 60 см. На дно ямы кладётся плодородный грунт, смешанный с 200-300 граммами суперфосфата или 3-4 стаканами золы. Также добавляются два ведра перегноя. Этой смесью заполняется дно ямы, а сверху насыпается обычная почва, которая затем уплотняется.

Когда саженец установлен таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 5 см выше уровня земли, его засыпают плодородной почвой и слегка поливают. После этого землю подсыпают до основного уровня и тщательно утрамбовывают.

Уточнения

Орехи крупноплодных форм лещины, в основном лещины обыкновенной, лещины крупной и лещины понтийской, называют фундуком (тур. fındık).

