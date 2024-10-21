Как получить красивый ковер из мха в саду: простые шаги к успеху

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ирландский мох, или мшанка шиловидная, — это настоящее украшение для любого сада! Это растение обожает и моя трехлетняя семья: мой сын аккуратно поглаживает его и называет "ежиком". Солнце, тень, газон или альпийская горка — мшанка прекрасно чувствует себя в любых условиях, рассказывает садовод Глебова Олеся на сайте "Антонов сад".

Фото: en.wikipedia.org by Titus Tscharntke is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain

Что такое мшанка

Мшанка шиловидная принадлежит к семейству гвоздичных. Несмотря на то что она внешне напоминает мох, на самом деле это переходный вид между мхом и травой. Растение формирует пушистые подушки высотой до 8 см с мелкими игольчатыми листочками. В солнечном свете структура мшанки становится плотной, а в тени — более рыхлой.

Мшанка в ландшафтном дизайне

Во время цветения мшанка привлекает внимание своими крошечными белыми цветочками, размером всего 0,5 см, которые будто парят на тончайших цветоносах. Ландшафтные дизайнеры используют её устойчивость к вытаптыванию для оформления садовых дорожек между плитками или камнями.

На протяжении всего лета мшанка наполняет участок приятным медовым ароматом. Это растение хорошо смотрится как на альпийских горках, так и в компании лиственных и хвойных растений. Я сама посадила мшанку в рокарий, где она отлично себя проявила.

Преимущества мшанки

Выращивание мшанки можно рассматривать как альтернативу обычному газону: его не нужно стричь! При этом, чтобы получить красивый и густой ковер, по нему нужно периодически ходить. Если не обращать на это внимания, мшанка будет расти неравномерно, образуя холмики.

В моем саду растут два сорта: "Мосс Лайм" с желтыми листочками и "Грин Мосс" с изумрудной листвой.

Условия для роста мшанки

Освещение

Мшанка отлично себя чувствует на солнце и в полутени. Она устойчива к засухе, но при длительном отсутствии дождей полив не помешает. Однако избегайте переувлажнения, чтобы избежать загнивания корней.

Зимовка

В средней полосе России мшанка демонстрирует хорошую морозоустойчивость. В бесснежные зимы всё же лучше укрыть растение.

Посадка

Если вы планируете высадить мшанку осенью, не затягивайте с этим, чтобы растение успело укорениться.

Размножение мшанки

Мшанка размножается семенами и делением. Семенной метод требует больше времени, поэтому я предпочитаю вегетативное размножение. Ветвистые ползучие стебли легко укореняются: я просто отрезаю кусочек мха с корнями и пересаживаю его. Главное — не допустить пересыхания земляного кома, иначе мшанка может погибнуть.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств.

