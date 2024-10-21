Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, как оспорить взятый мошенниками кредит
Россия может провести товарищеский футбольный матч с командой Венесуэлы.
Теннисист Хачанов победил на турнире в Казахстане
Певица Седокова разводится с латвийским баскетболистом
Обратите внимание: важные моменты при выборе дивана для гостиной
Бетербиев не видит оснований для реванша с Биволом
Врач предостерегла об опасности занесения пневмококковой инфекции при ковырянии в носу
Учёные нашли процветающую экосистему на дне Тихого океана
La Gazzetta dello Sport: Роберто Манчини уволят из сборной Саудовской Аравии

Как получить красивый ковер из мха в саду: простые шаги к успеху

3:03
Садоводство

Ирландский мох, или мшанка шиловидная, — это настоящее украшение для любого сада! Это растение обожает и моя трехлетняя семья: мой сын аккуратно поглаживает его и называет "ежиком". Солнце, тень, газон или альпийская горка — мшанка прекрасно чувствует себя в любых условиях, рассказывает садовод Глебова Олеся на сайте "Антонов сад".

Как получить красивый ковер из мха в саду: простые шаги к успеху
Фото: en.wikipedia.org by Titus Tscharntke is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain

Что такое мшанка

Мшанка шиловидная принадлежит к семейству гвоздичных. Несмотря на то что она внешне напоминает мох, на самом деле это переходный вид между мхом и травой. Растение формирует пушистые подушки высотой до 8 см с мелкими игольчатыми листочками. В солнечном свете структура мшанки становится плотной, а в тени — более рыхлой.

Мшанка в ландшафтном дизайне

Во время цветения мшанка привлекает внимание своими крошечными белыми цветочками, размером всего 0,5 см, которые будто парят на тончайших цветоносах. Ландшафтные дизайнеры используют её устойчивость к вытаптыванию для оформления садовых дорожек между плитками или камнями.

На протяжении всего лета мшанка наполняет участок приятным медовым ароматом. Это растение хорошо смотрится как на альпийских горках, так и в компании лиственных и хвойных растений. Я сама посадила мшанку в рокарий, где она отлично себя проявила.

Преимущества мшанки

Выращивание мшанки можно рассматривать как альтернативу обычному газону: его не нужно стричь! При этом, чтобы получить красивый и густой ковер, по нему нужно периодически ходить. Если не обращать на это внимания, мшанка будет расти неравномерно, образуя холмики.

В моем саду растут два сорта: "Мосс Лайм" с желтыми листочками и "Грин Мосс" с изумрудной листвой.

Условия для роста мшанки

Освещение

Мшанка отлично себя чувствует на солнце и в полутени. Она устойчива к засухе, но при длительном отсутствии дождей полив не помешает. Однако избегайте переувлажнения, чтобы избежать загнивания корней.

Зимовка

В средней полосе России мшанка демонстрирует хорошую морозоустойчивость. В бесснежные зимы всё же лучше укрыть растение.

Посадка

Если вы планируете высадить мшанку осенью, не затягивайте с этим, чтобы растение успело укорениться.

Размножение мшанки

Мшанка размножается семенами и делением. Семенной метод требует больше времени, поэтому я предпочитаю вегетативное размножение. Ветвистые ползучие стебли легко укореняются: я просто отрезаю кусочек мха с корнями и пересаживаю его. Главное — не допустить пересыхания земляного кома, иначе мшанка может погибнуть.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Еда и рецепты
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде Аудио 
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Еда и рецепты
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Последние материалы
Ошибки мужского стиля, которые отталкивают женщин: мнение стилиста
Анна Семенович рассказала историю знакомства с женатым бойфрендом
Как выбрать идеальное имя для вашего щенка
Полиция проверяет футболистов "Сибири" после драки на тренировке
Врач рассказала о вреде модной "диеты хищника"
Потолок как элемент дизайна: идеи для оригинального оформления
Литва может одолжить до €500 млн на оборонные нужды
Российских конькобежцев могут допустить до олимпийских соревнований
Гибриды, атланты и инопланетяне: альтернативные версии истоков человека
Микропластик проникает в организм плода: тревожные выводы учёных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.