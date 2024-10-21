Как вырастить клубнику, как на картинке: 5 простых секретов для богатого урожая

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не каждому садоводу удается получить богатый урожай клубники, и это может стать настоящей проблемой. Если количество ягод на ваших кустах оставляет желать лучшего, а растения болеют и не завязываются, не отчаивайтесь!

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

О 5 полезных советах по уходу за клубникой, которые помогут значительно увеличить урожай, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Степанович Сидорович на сайте "Антонов сад".

Как правильно ухаживать за клубникой

1. Выращивайте клубнику на грядах

Этот способ не только способствует обильному урожаю, но и защищает растения от сорняков. Укройте гряды черной перфорированной пленкой и проделайте отверстия через каждые 30-50 см для посадки кустиков.

Оставляйте 30 см между растениями ремонтантной клубники. Сорта, такие как "Фестивальная", "Ромашка" или "Солнечная полянка", будут развиваться лучше, если между ними будет расстояние 40-50 см.

Совет: Сорняки, прорастающие через отверстия, легко удаляются, так что вы сможете поддерживать чистоту гряд.

2. Правильная мульча

Для мульчирования междурядий можно использовать опилки, а также скорлупу кедровых орехов, содержащую полезные вещества, защищающие растения от болезней.

3. Укрытие клубники на зиму

Чтобы избежать потерь от морозов, кусты клубники нужно укрывать на зиму. Делать это стоит только после того, как морозы станут продолжительными, примерно в октябре. Если укрыть клубнику слишком рано, это может привести к нежелательным последствиям.

Способы укрытия:

агроткань,

каркас из досок или шифера,

органические материалы (листва, сено, еловый лапник).

4. Подкормка клубники

Перед цветением обязательно удобряйте клубнику препаратами, такими как Актеллик или Актара, чтобы защитить ее от вредителей. Средства с медью помогут справиться с пятнистостью на листьях. После сбора урожая не забудьте подкормить растения еще раз, чтобы они хорошо развивались на следующий год.

5. Борьба с земляничным клещом

Земляничный клещ — частый вредитель, который активно поражает клубнику, и его трудно заметить невооруженным глазом. Профилактику нужно проводить весной: удобряйте грядки азотным раствором, это поможет предотвратить появление вредителя.

6. Уход за клубникой после плодоношения

После сбора ягод займитесь пикировкой и рассадкой усов, уберите наземную часть растений, чтобы избежать накопления болезней, и подкорите грядки органическими удобрениями. Если хотите, можете оставить зеленую массу, убирая только поврежденные части.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

