Как правильно заморозить яблоки на зиму: 5 простых рецептов

Что делать, если осень щедро одарила вас урожаем яблок, и вы не успеваете их съесть? Многие дачники решают использовать скоропортящиеся плоды для компотов и других заготовок, но есть еще один отличный способ сохранить урожай — заморозить яблоки.
Как правильно заморозить яблоки на зиму, чтобы они остались свежими и вкусными, рассказывает садовод Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад".
Заморозка яблок — это отличный способ сохранить их полезные свойства и яркий вкус. Зимой иногда так хочется полакомиться яблоками, выращенными собственноручно, а не покупными. Если правильно подготовить плоды и соблюдать некоторые правила, они прекрасно сохранятся в морозильной камере.
Важно помнить: храните яблоки в морозильной камере при температуре -18 градусов.
Для заморозки подбирайте спелые, но не переспелые плоды без повреждений. Хорошо промывайте их и сушите. Замораживать лучше кисло-сладкие сорта, так как они сохраняют вкус и форму после размораживания. Подойдут, например, "Антоновка", "Джонатан" или "Синап". Чтобы проверить сорт на пригодность для заморозки, очистите яблоко и оставьте его в холодильнике на 10-20 минут. Если оно потемнело, лучше его не замораживать.
Рассмотрим несколько популярных способов заморозки яблок на зиму в домашних условиях.
Этот способ идеально подходит для употребления фруктов в свежем виде или приготовления напитков.
Ингредиенты: яблоки, лимонная кислота или лимонный сок, бумажное полотенце, пакеты для хранения.
Приготовление:
Замораживая яблоки дольками, вы сможете готовить компоты и другие напитки без разморозки.
Ингредиенты: яблоки, поднос или доска, герметичная емкость или пакет.
Приготовление:
Эти яблоки можно использовать для приготовления вкусной шарлотки.
Ингредиенты: 1 кг яблок, 2-4 ст. ложки сахара.
Приготовление:
Это отличный вариант для малышей.
Ингредиенты: сладкие яблоки, блендер, формочки для выпечки или стаканы.
Приготовление:
Тертые яблоки можно использовать как начинку для пирожков.
Ингредиенты: яблоки, терка, лимонный сок, емкость для хранения.
Приготовление:
Для некоторых рецептов разморозка не требуется, но если вы хотите разморозить яблоки, сделайте это постепенно, сначала переместив в холодильник, а затем при комнатной температуре.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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