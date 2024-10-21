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Как правильно заморозить яблоки на зиму: 5 простых рецептов

4:17
Садоводство

Что делать, если осень щедро одарила вас урожаем яблок, и вы не успеваете их съесть? Многие дачники решают использовать скоропортящиеся плоды для компотов и других заготовок, но есть еще один отличный способ сохранить урожай — заморозить яблоки.

Как правильно заморозить яблоки на зиму: 5 простых рецептов
Фото: Openverse by Royalty-free image collection, CC BY 2.0

Как правильно заморозить яблоки на зиму, чтобы они остались свежими и вкусными, рассказывает садовод Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад".

Можно ли замораживать яблоки

Заморозка яблок — это отличный способ сохранить их полезные свойства и яркий вкус. Зимой иногда так хочется полакомиться яблоками, выращенными собственноручно, а не покупными. Если правильно подготовить плоды и соблюдать некоторые правила, они прекрасно сохранятся в морозильной камере.

Важно помнить: храните яблоки в морозильной камере при температуре -18 градусов.

Как выбрать яблоки для заморозки

Для заморозки подбирайте спелые, но не переспелые плоды без повреждений. Хорошо промывайте их и сушите. Замораживать лучше кисло-сладкие сорта, так как они сохраняют вкус и форму после размораживания. Подойдут, например, "Антоновка", "Джонатан" или "Синап". Чтобы проверить сорт на пригодность для заморозки, очистите яблоко и оставьте его в холодильнике на 10-20 минут. Если оно потемнело, лучше его не замораживать.

Рецепты заморозки яблок

Рассмотрим несколько популярных способов заморозки яблок на зиму в домашних условиях.

1. Заморозка целых яблок

Этот способ идеально подходит для употребления фруктов в свежем виде или приготовления напитков.

Ингредиенты: яблоки, лимонная кислота или лимонный сок, бумажное полотенце, пакеты для хранения.

Приготовление:

  • Удалите сердцевину яблок с нижней стороны.
  • Чтобы предотвратить потемнение, замочите их в растворе лимонной кислоты (5 г сока на 5 л воды) на 10-20 минут.
  • Хорошо просушите, затем упакуйте в пакеты и отправьте в морозильную камеру.

2. Заморозка яблок для компота

Замораживая яблоки дольками, вы сможете готовить компоты и другие напитки без разморозки.

Ингредиенты: яблоки, поднос или доска, герметичная емкость или пакет.

Приготовление:

  • Нарежьте яблоки небольшими дольками, удалив семечки и плодоножку.
  • Разложите дольки на подносе так, чтобы они не соприкасались, и заморозьте на пару часов.
  • Переложите замороженные дольки в герметичную емкость и плотно закройте.

3. Яблоки для пирога с сахаром

Эти яблоки можно использовать для приготовления вкусной шарлотки.

Ингредиенты: 1 кг яблок, 2-4 ст. ложки сахара.

Приготовление:

  • Нарежьте очищенные яблоки дольками и замочите их в растворе лимонной кислоты на 20 минут.
  • Пересыпьте дольки сахаром в соотношении 5 к 1 и дайте настояться.
  • Разложите по контейнерам или пакетам и отправьте в морозильник.

4. Замороженное яблочное пюре

Это отличный вариант для малышей.

Ингредиенты: сладкие яблоки, блендер, формочки для выпечки или стаканы.

Приготовление:

  • Яблоки нарежьте на кусочки и пюрируйте в блендере до однородной массы.
  • Разлейте пюре по формочкам и заморозьте, затем переложите в герметичные пакеты.

5. Заморозка тертых яблок

Тертые яблоки можно использовать как начинку для пирожков.

Ингредиенты: яблоки, терка, лимонный сок, емкость для хранения.

Приготовление:

  • Яблоки натрите на терке.
  • Перемешайте тертую массу с лимонным соком и расфасуйте по емкостям.

Как разморозить яблоки

Для некоторых рецептов разморозка не требуется, но если вы хотите разморозить яблоки, сделайте это постепенно, сначала переместив в холодильник, а затем при комнатной температуре.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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