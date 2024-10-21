Что делает морковь кривой: узнайте 9 скрытых причин

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почему морковь вырастает кривой и как этого избежать? Чтобы морковь радовала вас ровными, крупными корнеплодами, нужно уделить внимание качеству почвы, правильному поливу, удобрениям и прореживанию, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Морковь предпочитает легкие, рыхлые почвы с нейтральной кислотностью и хорошим освещением. Несоблюдение этих условий может привести к образованию "уродливых" кривых корнеплодов.

9 причин, почему морковь растет кривой

Плотная почва - если почва тяжелая и глинистая, морковь не может нормально развиваться, что приводит к формированию мелких, грубых корнеплодов. На таких участках лучше выращивать сорта с короткими корнеплодами, например, Шантане.

- если почва тяжелая и глинистая, морковь не может нормально развиваться, что приводит к формированию мелких, грубых корнеплодов. На таких участках лучше выращивать сорта с короткими корнеплодами, например, Шантане. Свежий навоз - внесение свежего навоза под посев моркови приводит к активному разветвлению корнеплодов, что делает их кривыми и уродливыми.

- внесение свежего навоза под посев моркови приводит к активному разветвлению корнеплодов, что делает их кривыми и уродливыми. Нерегулярный полив - при недостатке влаги морковь ветвится, чтобы добыть воду из верхних слоев почвы. При избыточном поливе она трескается.

- при недостатке влаги морковь ветвится, чтобы добыть воду из верхних слоев почвы. При избыточном поливе она трескается. Загущенные посевы - если морковь не прореживать вовремя, растения будут конкурировать за ресурсы, что приведет к появлению мелких и искривленных корнеплодов.

- если морковь не прореживать вовремя, растения будут конкурировать за ресурсы, что приведет к появлению мелких и искривленных корнеплодов. Повреждение корней при прореживании - если во время прореживания случайно повредить корень соседнего растения, это вызовет образование боковых корней, и морковь станет кривой.

- если во время прореживания случайно повредить корень соседнего растения, это вызовет образование боковых корней, и морковь станет кривой. Избыток извести - если в почве слишком много кальция, морковь становится "многохвостой", а избыток азота приводит к образованию "волосатых" корнеплодов.

- если в почве слишком много кальция, морковь становится "многохвостой", а избыток азота приводит к образованию "волосатых" корнеплодов. Калийные удобрения с хлором - морковь может начать ветвиться, если удобрения содержат хлор. Для подкормки лучше использовать сульфат калия или древесную золу.

- морковь может начать ветвиться, если удобрения содержат хлор. Для подкормки лучше использовать сульфат калия или древесную золу. Вредители - медведки, проволочники и личинки майского жука повреждают главный корень моркови, вызывая его ветвление.

- медведки, проволочники и личинки майского жука повреждают главный корень моркови, вызывая его ветвление. Сорт и сроки созревания - неправильный выбор сорта и поздний сбор урожая может привести к тому, что морковь станет одревесневшей и кривой.

Основные правила посева

Морковь — холодостойкая культура, но для ее успешного выращивания важно соблюдать определенные условия: выбрать рыхлую и плодородную почву, правильно провести прореживание, обеспечить равномерный полив и вовремя вносить удобрения.

Важно учитывать сроки посева: ранние сорта можно сеять в конце апреля, среднеспелые — в начале мая, а поздние — в конце мая.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

