Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера
В Польше запретили выступление украинского шоумена под псевдонимом Лютый
Как неправильное освещение может сократить вашу жизнь: выводы ученых
Как приготовить томатно-тыквенный сок с зеленью и специями
Татарстан готовится к рекорду по экспорту халяльных продуктов
Российские фигуристы могут вновь стать участниками международной арены
Как правильно заморозить яблоки на зиму: 5 простых рецептов
Врач объяснила, в чём заключается связь анального секса и бесплодия
Как приготовить бефстроганов по классическому рецепту с легким грибным соусом

Что делает морковь кривой: узнайте 9 скрытых причин

2:41
Садоводство

Почему морковь вырастает кривой и как этого избежать? Чтобы морковь радовала вас ровными, крупными корнеплодами, нужно уделить внимание качеству почвы, правильному поливу, удобрениям и прореживанию, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Что делает морковь кривой: узнайте 9 скрытых причин
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Морковь предпочитает легкие, рыхлые почвы с нейтральной кислотностью и хорошим освещением. Несоблюдение этих условий может привести к образованию "уродливых" кривых корнеплодов.

9 причин, почему морковь растет кривой

  • Плотная почва - если почва тяжелая и глинистая, морковь не может нормально развиваться, что приводит к формированию мелких, грубых корнеплодов. На таких участках лучше выращивать сорта с короткими корнеплодами, например, Шантане.
  • Свежий навоз - внесение свежего навоза под посев моркови приводит к активному разветвлению корнеплодов, что делает их кривыми и уродливыми.
  • Нерегулярный полив - при недостатке влаги морковь ветвится, чтобы добыть воду из верхних слоев почвы. При избыточном поливе она трескается.
  • Загущенные посевы - если морковь не прореживать вовремя, растения будут конкурировать за ресурсы, что приведет к появлению мелких и искривленных корнеплодов.
  • Повреждение корней при прореживании - если во время прореживания случайно повредить корень соседнего растения, это вызовет образование боковых корней, и морковь станет кривой.
  • Избыток извести - если в почве слишком много кальция, морковь становится "многохвостой", а избыток азота приводит к образованию "волосатых" корнеплодов.
  • Калийные удобрения с хлором - морковь может начать ветвиться, если удобрения содержат хлор. Для подкормки лучше использовать сульфат калия или древесную золу.
  • Вредители - медведки, проволочники и личинки майского жука повреждают главный корень моркови, вызывая его ветвление.
  • Сорт и сроки созревания - неправильный выбор сорта и поздний сбор урожая может привести к тому, что морковь станет одревесневшей и кривой.

Основные правила посева

Морковь — холодостойкая культура, но для ее успешного выращивания важно соблюдать определенные условия: выбрать рыхлую и плодородную почву, правильно провести прореживание, обеспечить равномерный полив и вовремя вносить удобрения.

Важно учитывать сроки посева: ранние сорта можно сеять в конце апреля, среднеспелые — в начале мая, а поздние — в конце мая.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Еда и рецепты
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде Аудио 
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Еда и рецепты
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Последние материалы
Как неправильное освещение может сократить вашу жизнь: выводы ученых
Авторы расширения НАТО, плана Зеленского и размещения Томагавков в Германии заседают в одном кабинете
Как приготовить томатно-тыквенный сок с зеленью и специями
Татарстан готовится к рекорду по экспорту халяльных продуктов
Российские фигуристы могут вновь стать участниками международной арены
Как правильно заморозить яблоки на зиму: 5 простых рецептов
Врач объяснила, в чём заключается связь анального секса и бесплодия
Welt: Россия готовит безжалостный ответ на санкции Запада
Как приготовить бефстроганов по классическому рецепту с легким грибным соусом
На Украине признали развал экономики из-за мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.