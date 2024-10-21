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Фиолетовый перец: узнайте секреты необычных сортов

2:21
Садоводство

Если задать вопрос, что такое перец, то первое, что приходит в голову — это ярко-красный, сладкий и ароматный овощ. Однако, мало кто знает, насколько перец может быть разнообразным по форме, цвету и вкусу, рассказывает семеновод Валерий Брижань на сайте "Антонов сад".

Фиолетовый перец: узнайте секреты необычных сортов
Фото: commons.wikimedia.org by Jacopo Werther, CC BY-SA 4.0

Особенно это касается фиолетовых и черных сортов, которые могут стать не только вкусным дополнением к блюду, но и украсить грядку не хуже цветника. Эти сорта перцев обладают не только декоративными качествами, но и высокой устойчивостью к капризам погоды, благодаря антоцианам — природным пигментам, которые защищают растения.

Сорта фиолетового перца

Среди фиолетовых сортов перца стоит отметить такие, как:

  • Алтайский Хамелеон
  • Клякса
  • Звезда Востока фиолетовая
  • Лилак Лавендер
  • Пурпурный колокол
  • Пурпурный красавец
  • Багира
  • Сиреневый туман
  • Фиолетовое яблоко

Эти сорта проявляют свой фиолетовый и черный оттенок в технической спелости, но при полном созревании становятся ярко-красными или даже рубиновыми. Они способны выдерживать похолодания, что делает их незаменимыми для регионов с прохладным климатом.

Черные сорта перца

Не менее интересны черные сорта перца, такие как:

  • Черный красавец
  • Черный бык
  • RED black bul
  • Маркони черный
  • Кардинал черный
  • Алтайский черный
  • Африка

Черные сорта также содержат антоцианы, которые не только придают растениям насыщенный цвет, но и защищают их от холодов, помогая лучше усваивать солнечный свет. Благодаря этим пигментам черные и фиолетовые перцы легко переносят резкие смены температуры.

Преимущества антоцианов

Антоцианы — это мощные природные пигменты, которые защищают растения от стрессов и неблагоприятных погодных условий. Они не только окрашивают плоды, листья и стебли в насыщенные фиолетовые и черные оттенки, но и выполняют защитную функцию, улучшая фотосинтез в холодное время года.

Именно благодаря этим веществам фиолетовые и черные перцы лучше переносят похолодания и могут дать стабильный урожай даже в неблагоприятных условиях.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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