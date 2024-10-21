Как заморозить горох на зиму: 3 простых способа сохранить урожай

3:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Заморозка гороха на зиму — это отличный способ сохранить его свежесть, вкус и полезные свойства, особенно в зимние месяцы, когда так не хватает витаминов. Зеленый горох неприхотлив в хранении и легко переносит заморозку, что делает его идеальным кандидатом для длительного хранения в морозильной камере, рассказывает садовод Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад".

Фото: creativecommons.org by Bill Ebbesen, CC BY-SA 3.0

В этом материале мы рассмотрим три простых и проверенных способа, как правильно заморозить зеленый горошек — в свежем виде, после бланширования или в стручках. Подготовьте морозилку и выберите один из рецептов, чтобы сохранить летний урожай на зиму.

Когда собирать горох для заморозки

Самый важный этап — это своевременный сбор урожая. Горох готов к сбору, когда стручки приобретают ярко-зеленый цвет, плоды становятся плотными и упругими. Недозрелые или перезрелые экземпляры могут потерять свои вкусовые и питательные свойства, поэтому важно следить за их состоянием.

Какие сорта подойдут для заморозки

Для заморозки чаще всего выбирают сахарные или снежные сорта гороха. Например, "Рафинад" или "Амброзия" — это сахарные сорта с более толстыми стручками, а "Снегирь" относится к снежным и имеет нежные, тонкие стручки. Оба этих вида подойдут для заморозки как стручков, так и очищенных зерен.

Способы заморозки гороха

Заморозка свежего гороха

Этот способ самый простой — без термической обработки. Собранный горох нужно промыть, просушить и разложить по герметичным пакетам. Недостаток метода в том, что в сыром виде горох может иметь легкий горьковатый привкус, который не всегда удается устранить.

Заморозка после бланширования

Этот способ помогает сохранить яркий цвет, вкус и все полезные свойства продукта. Для бланширования горох нужно опустить в кипящую воду на 3 минуты, затем резко охладить в ледяной воде. После этого его просушивают и замораживают. Этот метод удлиняет срок хранения гороха.

Заморозка в стручках

Для этого также используется бланширование. Стручки сначала подготавливаются, их обрезают с двух сторон, а затем замораживают. Замороженные стручки удобно использовать в супах, салатах и других блюдах.

Горох можно хранить в морозилке от 6 до 8 месяцев, если поддерживать постоянную температуру около -18°C. Не забывайте, что для длительного хранения нужно использовать герметичные пакеты или контейнеры, чтобы продукт не потерял свой вкус и не впитал посторонние запахи.

Полезные советы

Не замораживайте перезрелый или поврежденный горох, он потеряет вкусовые качества.

Используйте герметичную упаковку, чтобы избежать контакта с воздухом и сохранить свежесть.

Бланширование помогает продлить срок хранения и улучшить вкус продукта.

Попробуйте несколько способов заморозки и выберите тот, который больше подходит для ваших нужд!

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

