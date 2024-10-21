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Огромные цветы и каскады петуний: секреты, о которых вам никто не рассказывал

2:12
Садоводство

Лето — важный период для ухода за петуниями, даже если они уже радуют своими яркими цветами. Правильная подкормка в июле и августе помогает поддерживать пышное цветение и здоровый рост. Каждая разновидность петуний требует особого подхода, будь то кустовые или ампельные сорта, рассказывает Наталья Охотникова на сайте "Антонов сад".

Огромные цветы и каскады петуний: секреты, о которых вам никто не рассказывал
Фото: pixnio.com by Leon Brooks, PDM

Кустовые петунии, такие как грандифлоры, мультифлоры и флорибунда, нуждаются в регулярной обрезке. Это стимулирует образование новых побегов, благодаря чему растение будет цвести ещё более обильно.

Ампельная петуния Сильвер, напротив, не требует обрезки — её природная форма заложена генетически, и чем больше ёмкость, в которую высажено растение, тем больше цветков оно выпустит. Посадив такую петунию в кашпо объемом 100 литров, можно создать целый водопад из цветов.

Для обеспечения пышного цветения петуниям необходим комплексный уход с использованием макро- и микроэлементов. Важно помнить, что удобрения нельзя вносить в сухую почву — это может обжечь корни.

Полив и внесение удобрений должны проводиться после предварительного увлажнения почвы, а удобрения желательно использовать в хелатной форме для более быстрого и эффективного воздействия.

Рекомендуется использовать комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием, а также микроэлементами, такими как железо, цинк, марганец и бор. Популярным и эффективным средством является "Цветочный рай" — его можно применять не только для петуний, но и для других цветущих растений.

Регулярная подкормка каждые 7-10 дней позволяет добиться максимального результата, превращая ваше растение в настоящий цветочный шар.

Для тех, кто заботится о своих цветах, важно не только подкармливать их, но и выполнять обрезку, чтобы растение лучше кустилось и цвело. Все эти меры помогут вам наслаждаться красотой петуний в течение всего летнего сезона.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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