Огромные цветы и каскады петуний: секреты, о которых вам никто не рассказывал

Лето — важный период для ухода за петуниями, даже если они уже радуют своими яркими цветами. Правильная подкормка в июле и августе помогает поддерживать пышное цветение и здоровый рост. Каждая разновидность петуний требует особого подхода, будь то кустовые или ампельные сорта, рассказывает Наталья Охотникова на сайте "Антонов сад".
Кустовые петунии, такие как грандифлоры, мультифлоры и флорибунда, нуждаются в регулярной обрезке. Это стимулирует образование новых побегов, благодаря чему растение будет цвести ещё более обильно.
Ампельная петуния Сильвер, напротив, не требует обрезки — её природная форма заложена генетически, и чем больше ёмкость, в которую высажено растение, тем больше цветков оно выпустит. Посадив такую петунию в кашпо объемом 100 литров, можно создать целый водопад из цветов.
Для обеспечения пышного цветения петуниям необходим комплексный уход с использованием макро- и микроэлементов. Важно помнить, что удобрения нельзя вносить в сухую почву — это может обжечь корни.
Полив и внесение удобрений должны проводиться после предварительного увлажнения почвы, а удобрения желательно использовать в хелатной форме для более быстрого и эффективного воздействия.
Рекомендуется использовать комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием, а также микроэлементами, такими как железо, цинк, марганец и бор. Популярным и эффективным средством является "Цветочный рай" — его можно применять не только для петуний, но и для других цветущих растений.
Регулярная подкормка каждые 7-10 дней позволяет добиться максимального результата, превращая ваше растение в настоящий цветочный шар.
Для тех, кто заботится о своих цветах, важно не только подкармливать их, но и выполнять обрезку, чтобы растение лучше кустилось и цвело. Все эти меры помогут вам наслаждаться красотой петуний в течение всего летнего сезона.
Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.