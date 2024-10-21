Пионы и их потребности: три подкормки для здоровых цветов

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Пионы — одни из самых красивых и популярных цветов в садах. Их крупные, ароматные цветы радуют глаз и создают неповторимую атмосферу. Чтобы пионы радовали вас своим пышным цветением, важно заботиться о них не только в весенний, летний, но и в осенне-зимний период. Правильные подкормки помогут обеспечить растения всем необходимым для активного роста и обильного цветения.

Фото: Own work by Михайло Гончаров, CC BY-SA 4.0

Калийно-фосфорная подкормка

Калий и фосфор — два ключевых элемента, необходимых пиональным растениям для формирования цветков.

Как приготовить?

Возьмите 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ст. ложку хлористого калия.

Растворите их в 10 литрах воды.

Когда использовать?

Эту подкормку нужно вносить в начале вегетационного периода, когда пионы начинают активно расти и формировать бутоны, обычно в мае. Она поможет растениям укрепить корневую систему и подготовить их к обильному цветению.

Органическая подкормка на основе компоста

Что это?

Компост — это натуральное удобрение, содержащее множество микроэлементов и питательных веществ, что делает его отличным выбором для поддержания здоровья пионов.

Как приготовить?

Соберите компост, приготовленный из растительных остатков, кухонных отходов и сорняков.

На 1 квадратный метр участка внесите 3-4 кг компоста и аккуратно перемешайте его с верхним слоем почвы.

Когда использовать?

Подкормку компостом лучше всего проводить осенью, после цветения, чтобы в следующий сезон пионы получили все необходимые вещества для развития. Можно также вносить компост весной, когда появляются новые побеги.

Настой трав

Что это?

Настой трав — это питательный раствор, получаемый из свежих или сушеных трав и зелени, богатых азотом. Он помогает улучшить рост листьев и стеблей.

Как приготовить?

Возьмите 1 кг свежих трав (можно использовать крапиву, одуванчики или лебеду) и залейте 10 литрами воды.

Настой нужно оставить на 7-10 дней для ферментации. После этого процедите.

Когда использовать?

Эту подкормку рекомендуется вносить во время активного роста пионов, примерно в конце апреля — начале мая. Она поможет ускорить рост растений и подготовить их к цветению.

Пионы — это великолепные растения, которые могут стать настоящей гордостью любого сада. Использование правильных подкормок обеспечит им здоровье и декоративность. Калийно-фосфорная подкормка, органическая подкормка на основе компоста и настой трав помогут вашим пионам цвести ярко и пышно. Не забывайте, что регулярное питание — ключ к успешному цветению, и уделяйте внимание своим любимым цветам в течение всего вегетационного периода.