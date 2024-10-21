Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, который может причинить серьезный вред вашему огороду. Жуки откладывают яйца в почву весной, и уже через месяц появляются личинки, которые могут повредить картофель, морковь, свеклу, виноград и другие культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Danny Steaven, CC BY-SA 3.0

Вредитель может оставаться в стадии личинки 3-4 года, постоянно нанося ущерб растениям, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Проволочник прогрызает клубни картофеля и другие корнеплоды, что негативно сказывается на их росте и качестве. В местах повреждений часто развиваются грибковые заболевания и гниль, что ещё больше снижает урожайность. Избежать этих проблем можно, если вовремя предпринять меры.

Способы борьбы с проволочником

1. Использование ловушек

Самый популярный способ — картофельные ловушки. Для этого разрежьте картофель, углубите его в землю и прикройте ориентиром. Личинки будут привлечены к приманке. Ловушки необходимо регулярно проверять и обновлять.

2. Работа с почвой

Проволочник предпочитает кислую почву, поэтому ее можно раскислить с помощью золы или доломитовой муки. Также эффективно применение сульфата аммония весной, который препятствует размножению вредителя.

3. Соблюдение агротехники

Регулярная прополка сорняков, таких как пырей, и перекопка земли осенью способствуют уничтожению личинок. Севооборот — еще один важный метод, особенно полезно сажать картофель после бобовых культур.

4. Биологические и химические препараты

Безопасные для людей биоинсектициды, например, "Немабакт", помогут эффективно бороться с проволочником. Также существуют химические препараты, такие как "Табу", "Престиж" и "Актара", которые можно применять для защиты растений.

5. Совместные посадки и сидераты

Сидераты, такие как горчица и фацелия, отпугивают проволочника и улучшают почву. Высаживание бобовых и бархатцев также помогает защитить участок от вредителя.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).

