Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, который может причинить серьезный вред вашему огороду. Жуки откладывают яйца в почву весной, и уже через месяц появляются личинки, которые могут повредить картофель, морковь, свеклу, виноград и другие культуры.
Вредитель может оставаться в стадии личинки 3-4 года, постоянно нанося ущерб растениям, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".
Проволочник прогрызает клубни картофеля и другие корнеплоды, что негативно сказывается на их росте и качестве. В местах повреждений часто развиваются грибковые заболевания и гниль, что ещё больше снижает урожайность. Избежать этих проблем можно, если вовремя предпринять меры.
Самый популярный способ — картофельные ловушки. Для этого разрежьте картофель, углубите его в землю и прикройте ориентиром. Личинки будут привлечены к приманке. Ловушки необходимо регулярно проверять и обновлять.
Проволочник предпочитает кислую почву, поэтому ее можно раскислить с помощью золы или доломитовой муки. Также эффективно применение сульфата аммония весной, который препятствует размножению вредителя.
Регулярная прополка сорняков, таких как пырей, и перекопка земли осенью способствуют уничтожению личинок. Севооборот — еще один важный метод, особенно полезно сажать картофель после бобовых культур.
Безопасные для людей биоинсектициды, например, "Немабакт", помогут эффективно бороться с проволочником. Также существуют химические препараты, такие как "Табу", "Престиж" и "Актара", которые можно применять для защиты растений.
Сидераты, такие как горчица и фацелия, отпугивают проволочника и улучшают почву. Высаживание бобовых и бархатцев также помогает защитить участок от вредителя.
Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.