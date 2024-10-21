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Бирючина: идеальное растение для живой изгороди и сада

2:46
Садоводство

Бирючина (лат. Ligustrum) — это род растений семейства маслиновых, который включает около 50 видов. Это могут быть листопадные, вечнозеленые или полувечнозеленые кустарники и небольшие деревья.

Бирючина: идеальное растение для живой изгороди и сада
Фото: creativecommons.org by Maxwell Young is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Бирючина популярна благодаря своей декоративности и способности выдерживать различную стрижку, что делает её идеальным вариантом для создания живых изгородей и декоративных композиций, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Почва и посадка

Для успешного роста бирючины требуется особая почвенная смесь: 3 части перегноя смешиваются с 2 частями песка и 1 частью торфа. При посадке в яму желательно добавить 100-150 грамм нитроаммофоски, чтобы поддерживать рост.

Важным аспектом является дренажный слой толщиной около 20 см, который обеспечит нужный отток воды. Кислотность почвы должна находиться в пределах рН 6,5-7,5, что является оптимальным для данного растения.

Подкормка и полив

На второй год после посадки бирючину необходимо удобрить универсальным удобрением кемира (100-120 г). Растение достаточно устойчиво к засухе и кратковременным застоям влаги, поэтому в жаркое время его можно поливать не чаще двух раз в месяц. В большинстве случаев бирючине хватает естественных осадков, что делает её неприхотливой в уходе.

Уход за почвой

Весной рекомендуется перекопать приствольные участки для улучшения аэрации почвы. После обильных поливов или при уплотнении почвы её также необходимо рыхлить. Мульчирование проводится с помощью слоя торфа толщиной не более 5 см.

Обрезка

Бирючина прекрасно переносит стрижку, что делает её незаменимой для создания живых изгородей. Её можно формировать различными способами, придавая кустарнику нужную форму и плотность.

Вредители и болезни

Бирючина подвержена атаке таких вредителей, как тля, совка пирамидальная, галлица, червец и пяденица. Растение также может страдать от мучнистой росы и черной пятнистости. Важно регулярно осматривать растение и проводить профилактические обработки для предотвращения этих проблем.

Подготовка к зиме

В отличие от многих других декоративных растений, бирючина не нуждается в специальной подготовке к зиме, что делает её ещё более удобной для выращивания в различных климатических условиях.

Уточнения

Бирючи́на (лат. Ligústrum) — род растений семейства Маслиновые, включающий в себя около 40-50 видов вечнозелёных, полувечнозелёных и листопадных кустарников и маленьких деревьев.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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