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Как вырастить роскошную плетистую розу: пошаговое руководство

2:29
Садоводство

Если вы хотите превратить ваш сад в уголок красоты, плетистая роза — это отличный выбор. Это роскошное растение не только украсит пространство своими изящными бутонами, но и придаст участку королевский шарм, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Сидорович на сайте "Антонов сад".

Как вырастить роскошную плетистую розу: пошаговое руководство
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Плетистые розы подходят для вертикального озеленения и могут стать украшением беседок, арок или ограждений. Сегодня мы подробно расскажем, как правильно выращивать и ухаживать за плетистыми розами.

Особенности плетистой розы "Пламенный танец"

Плетистая роза "Пламенный танец" была создана немецким селекционером Вильгельмом Кордесом в 1952 году. Этот сорт получил признание за свои крупные, махровые цветки красного цвета, которые цветут на протяжении месяца — с конца мая до июля.

Диаметр каждого цветка достигает 7-8 см, а благодаря прочным цветоносам они остаются крепкими и долго украшают растение.

Применение в ландшафтном дизайне

Плетистые розы широко используются для украшения участков. Они идеально подходят для вертикального озеленения — ими можно украсить шпалеры, беседки или заборы. Однако важно выбрать правильную конструкцию для опоры, чтобы она выдержала вес растения.

Розы этого сорта можно выращивать не только для декоративных целей, но и собирать их плоды. Как и у шиповника, они могут использоваться для приготовления настоек, в пищу или для медицинских целей.

Подготовка плетистой розы к зиме

Плетистые розы требуют особого ухода в холодное время года, особенно в регионах с суровыми зимами. Чтобы защитить растение от морозов, его побеги пригибают к земле, укладывая на кирпичные поддоны, и закрывают укрывным материалом.

Размножение и удобрение плетистой розы

Чтобы плетистая роза оставалась здоровой и цвела обильно, её необходимо правильно размножать и удобрять. Размножение лучше проводить с использованием зелёных черенков, которые заготавливают с середины июня до начала августа.

Весной растение рекомендуется удобрять азотными удобрениями, а также использовать органику — навозную жижу или перегной. Почву вокруг куста можно замульчировать для лучшего роста.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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