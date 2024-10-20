Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масло и сыр — не лучшие друзья: секреты правильных бутербродов
Булгур вместо риса: рецепт плова, который можно есть без опасений
Прохор Шаляпин раскрыл, почему Алла Пугачёва и другие звёзды покинули Родину
Дерматологи объяснили, как правильно мыть руки и почему нельзя это делать слишком часто
Готовим вкуснейшую фаршированную свёклу
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Сновидения без границ: стартап обещает общение во сне
Как вырастить рекордный урожай: главное правило севооборота
В Сумах после визита Зеленского каратели из СБУ зверски убивают пророссийских граждан

Осенняя защита сада: что сделать для здоровья ягодных кустов и деревьев

Садоводство

Подготовка сада к зиме — это не только сбор урожая, но и ряд важных мероприятий, направленных на защиту растений от вредителей и болезней.

Осенняя защита сада: что сделать для здоровья ягодных кустов и деревьев
Фото: pixnio.com by Rosendahl, CC0

Осенью насекомые и их личинки ищут укромные места для зимовки, поэтому обработка сада становится особенно актуальной.

Что необходимо сделать:

— Убрать все растительные остатки: опавшие листья и ветки — идеальное место для укрытия вредителей.

— Аккуратно перекопать почву: это позволит нарушить места зимовки многих насекомых, не повредив при этом корни растений.

— Обработать растения бордосской жидкостью: это надежное средство для защиты от многих грибковых заболеваний.

— Пролить почву раствором медного купороса: это обеспечит дополнительную защиту от болезней и дезинфекцию почвы.

Обработку лучше проводить в сухую солнечную погоду до наступления устойчивых холодов.

Почему это так важно:

— Здоровые растения: обработка поможет предотвратить развитие болезней и снизит риск появления вредителей весной.

— Хороший урожай: здоровые растения дадут более обильный и качественный урожай в следующем году.

— Профилактика: своевременная обработка сада — это лучшая профилактика многих проблем.

Уточнения

Бордо́ская жи́дкость — раствор медного купороса CuSO4 · 5H2O в известковом молоке Ca(OH)2. Жидкость небесно-голубого цвета. Один из первых фунгицидов, продолжает применяться в растениеводстве.
.

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Еда и рецепты
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Последние материалы
Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая
Дерматологи объяснили, как правильно мыть руки и почему нельзя это делать слишком часто
Готовим вкуснейшую фаршированную свёклу
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Сновидения без границ: стартап обещает общение во сне
Как вырастить рекордный урожай: главное правило севооборота
В Сумах после визита Зеленского каратели из СБУ зверски убивают пророссийских граждан
Истории любви: поэт Есенин и танцовщица Дункан
Зачем сажать горчицу рядом с малиной? Подробное руководство
Кардиолог Конев объяснил, почему люди в последнее время стали более метеочувствительными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.