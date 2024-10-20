Осенняя защита сада: что сделать для здоровья ягодных кустов и деревьев

Подготовка сада к зиме — это не только сбор урожая, но и ряд важных мероприятий, направленных на защиту растений от вредителей и болезней.
Осенью насекомые и их личинки ищут укромные места для зимовки, поэтому обработка сада становится особенно актуальной.
Что необходимо сделать:
— Убрать все растительные остатки: опавшие листья и ветки — идеальное место для укрытия вредителей.
— Аккуратно перекопать почву: это позволит нарушить места зимовки многих насекомых, не повредив при этом корни растений.
— Обработать растения бордосской жидкостью: это надежное средство для защиты от многих грибковых заболеваний.
— Пролить почву раствором медного купороса: это обеспечит дополнительную защиту от болезней и дезинфекцию почвы.
Обработку лучше проводить в сухую солнечную погоду до наступления устойчивых холодов.
Почему это так важно:
— Здоровые растения: обработка поможет предотвратить развитие болезней и снизит риск появления вредителей весной.
— Хороший урожай: здоровые растения дадут более обильный и качественный урожай в следующем году.
— Профилактика: своевременная обработка сада — это лучшая профилактика многих проблем.
Бордо́ская жи́дкость — раствор медного купороса CuSO4 · 5H2O в известковом молоке Ca(OH)2. Жидкость небесно-голубого цвета. Один из первых фунгицидов, продолжает применяться в растениеводстве.
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