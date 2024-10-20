Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиолог Конев объяснил, почему люди в последнее время стали более метеочувствительными
Крис Хемсворт рассказал о своём здоровье после того, как узнал о риске развития болезни Альцгеймера
Почему важна замена шин при температуре +7°C
«До настоящего времени клопов истребляют в порядке "любительской охоты"...» - писала газета «Вечерняя Москва» 20 октября 1931 года
Искусственный интеллект на орбите: Sitronics Space предлагает умные спутники
рышка котла схлопывается. Российская армия наступает на Курахово и сжимает клещи вокруг города Горняк
Рецепт восхитительной намазки на хлеб из болгарского перца, крабовых палочек и укропа
Как вырастить иргу: секреты успешной посадки и ухода
Психолог Морозова рассказала, стоит ли переучивать леворуких детей на правшей

Зачем сажать горчицу рядом с малиной? Подробное руководство

Садоводство

Горчица — это не только острая приправа, но и незаменимый помощник садовода. Высаживание горчицы рядом с малиной преследует несколько целей: улучшить структуру почвы, обогатить ее питательными веществами, подавить рост сорняков и защитить растения от вредителей и болезней.

Зачем сажать горчицу рядом с малиной? Подробное руководство
Фото: flickr.com by Dinesh Valke, CC BY-SA 2.0

Улучшение структуры почвы

Корни горчицы проникают глубоко в грунт, разрыхляя его и улучшая воздухообмен. Это способствует улучшению аэрации почвы, что благотворно сказывается на развитии малины.

Обогащение почвы питательными веществами

После разложения горчица обогащает почву азотом, калием и фосфором — важными элементами, необходимыми для роста малины. Эти вещества улучшают структуру почвы и способствуют увеличению урожайности.

Подавление роста сорняков

Густые заросли горчицы создают затенение, что препятствует росту сорняков и позволяет сохранить чистоту участка.

Защита от вредителей и болезней

Фитонцидные свойства горчицы отпугивают многих вредителей и подавляют развитие грибковых заболеваний, что делает ее ценным растением для защиты малины.

Когда и как сеять горчицу

Горчицу можно сеять несколько раз в год:

Весной: после того как почва прогреется, семена горчицы высевают на глубину 1-2 см.

Летом: после сбора урожая малины горчицу высевают между рядами.

Осенью: осенний посев позволяет получить зеленую массу для мульчирования или заделки в почву перед зимой.

Уход за горчицей

Горчица неприхотлива, но для быстрого роста нуждается в регулярном поливе. В сухую погоду не забывайте поливать посевы, чтобы обеспечить их рост и развитие.

Использование горчицы как сидерата

Когда горчица достигнет высоты 15-20 см, ее можно скашивать и использовать в качестве мульчи или заделывать в грунт. Это способствует улучшению структуры почвы и обогащению её полезными веществами.

Горчица против вредителей

— Настой горчицы: отвар из горчичного порошка — эффективное средство против тли и других вредителей.

— Зелёная масса: измельченная зелёная масса горчицы отпугивает вредителей и предотвращает развитие грибковых заболеваний, создавая барьер для них на вашем участке.

Уточнения

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные горчицы белой, горчицы сарептской и горчицы чёрной.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Авто
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению Аудио 
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Еда и рецепты
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали Аудио 
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют
Еда и рецепты
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Сводка с фронта: ВС РФ начали штурм Селидово, Зеленский объяснил карателям-военкорам, что все в Киеве повязаны кровью Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Последние материалы
Крис Хемсворт рассказал о своём здоровье после того, как узнал о риске развития болезни Альцгеймера
«До настоящего времени клопов истребляют в порядке "любительской охоты"...» - писала газета «Вечерняя Москва» 20 октября 1931 года
Искусственный интеллект на орбите: Sitronics Space предлагает умные спутники
рышка котла схлопывается. Российская армия наступает на Курахово и сжимает клещи вокруг города Горняк
Рецепт восхитительной намазки на хлеб из болгарского перца, крабовых палочек и укропа
Как вырастить иргу: секреты успешной посадки и ухода
Психолог Морозова рассказала, стоит ли переучивать леворуких детей на правшей
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Домашний киберпанк: Casio предлагает милого-робота под замену домашнего питомца
Полив и обрезка ивы: как сохранить дерево здоровым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.