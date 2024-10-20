Зачем сажать горчицу рядом с малиной? Подробное руководство

Горчица — это не только острая приправа, но и незаменимый помощник садовода. Высаживание горчицы рядом с малиной преследует несколько целей: улучшить структуру почвы, обогатить ее питательными веществами, подавить рост сорняков и защитить растения от вредителей и болезней.

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Улучшение структуры почвы

Корни горчицы проникают глубоко в грунт, разрыхляя его и улучшая воздухообмен. Это способствует улучшению аэрации почвы, что благотворно сказывается на развитии малины.

Обогащение почвы питательными веществами

После разложения горчица обогащает почву азотом, калием и фосфором — важными элементами, необходимыми для роста малины. Эти вещества улучшают структуру почвы и способствуют увеличению урожайности.

Подавление роста сорняков

Густые заросли горчицы создают затенение, что препятствует росту сорняков и позволяет сохранить чистоту участка.

Защита от вредителей и болезней

Фитонцидные свойства горчицы отпугивают многих вредителей и подавляют развитие грибковых заболеваний, что делает ее ценным растением для защиты малины.

Когда и как сеять горчицу

Горчицу можно сеять несколько раз в год:

Весной: после того как почва прогреется, семена горчицы высевают на глубину 1-2 см.

Летом: после сбора урожая малины горчицу высевают между рядами.

Осенью: осенний посев позволяет получить зеленую массу для мульчирования или заделки в почву перед зимой.

Уход за горчицей

Горчица неприхотлива, но для быстрого роста нуждается в регулярном поливе. В сухую погоду не забывайте поливать посевы, чтобы обеспечить их рост и развитие.

Использование горчицы как сидерата

Когда горчица достигнет высоты 15-20 см, ее можно скашивать и использовать в качестве мульчи или заделывать в грунт. Это способствует улучшению структуры почвы и обогащению её полезными веществами.

Горчица против вредителей

— Настой горчицы: отвар из горчичного порошка — эффективное средство против тли и других вредителей.

— Зелёная масса: измельченная зелёная масса горчицы отпугивает вредителей и предотвращает развитие грибковых заболеваний, создавая барьер для них на вашем участке.

Уточнения

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные горчицы белой, горчицы сарептской и горчицы чёрной.



