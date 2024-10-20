Зачем сажать горчицу рядом с малиной? Подробное руководство

Горчица — это не только острая приправа, но и незаменимый помощник садовода. Высаживание горчицы рядом с малиной преследует несколько целей: улучшить структуру почвы, обогатить ее питательными веществами, подавить рост сорняков и защитить растения от вредителей и болезней.
Улучшение структуры почвы
Корни горчицы проникают глубоко в грунт, разрыхляя его и улучшая воздухообмен. Это способствует улучшению аэрации почвы, что благотворно сказывается на развитии малины.
Обогащение почвы питательными веществами
После разложения горчица обогащает почву азотом, калием и фосфором — важными элементами, необходимыми для роста малины. Эти вещества улучшают структуру почвы и способствуют увеличению урожайности.
Подавление роста сорняков
Густые заросли горчицы создают затенение, что препятствует росту сорняков и позволяет сохранить чистоту участка.
Защита от вредителей и болезней
Фитонцидные свойства горчицы отпугивают многих вредителей и подавляют развитие грибковых заболеваний, что делает ее ценным растением для защиты малины.
Когда и как сеять горчицу
Горчицу можно сеять несколько раз в год:
Весной: после того как почва прогреется, семена горчицы высевают на глубину 1-2 см.
Летом: после сбора урожая малины горчицу высевают между рядами.
Осенью: осенний посев позволяет получить зеленую массу для мульчирования или заделки в почву перед зимой.
Уход за горчицей
Горчица неприхотлива, но для быстрого роста нуждается в регулярном поливе. В сухую погоду не забывайте поливать посевы, чтобы обеспечить их рост и развитие.
Использование горчицы как сидерата
Когда горчица достигнет высоты 15-20 см, ее можно скашивать и использовать в качестве мульчи или заделывать в грунт. Это способствует улучшению структуры почвы и обогащению её полезными веществами.
Горчица против вредителей
— Настой горчицы: отвар из горчичного порошка — эффективное средство против тли и других вредителей.
— Зелёная масса: измельченная зелёная масса горчицы отпугивает вредителей и предотвращает развитие грибковых заболеваний, создавая барьер для них на вашем участке.
Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные горчицы белой, горчицы сарептской и горчицы чёрной.
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