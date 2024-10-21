Литопсы: секреты выращивания

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как быстро растут литопсы

Литопсы растут медленно и имеют длительный жизненный цикл. В дикой природе растения могут достигать 50-летнего возраста, но в домашних условиях, при правильном уходе, суккуленты живут в среднем до 20 лет.

Фото: https://www.flickr.com/ by yellowcloud, CC BY 2.0

Как правильно выращивать литопсы

Желательно создать перепад температур между ночью и днем на 10-15 градусов (28-30 днем, 15-18 ночью).

Один-два раза в день необходимо слегка опрыскивать из пульверизатора и проветривать в течение 2-3 минут. Семена прорастают в среднем через 6-10 дней. "Живые камни" не следует помещать в отдельные емкости. Они предпочитают расти группами.

Лучше всего высаживать в один горшок по 3-5 растений, так как за большими группами сложно ухаживать.

Можно добавлять в литопсы и другие суккуленты, но только те, которые любят скудный полив и растут очень медленно.

Как часто нужно поливать литопсы

Старайтесь не попадать им на листья или между ними после полного высыхания почвы. С весны до поздней осени растения нужно поливать каждые 10 дней. Летом, в жаркую погоду, опрыскивайте раз в 2 дня.

Уточнения

Суккуле́нты (от лат. succus — «сок», лат. succulentus — «сочный») — растения, обладающие специальными тканями для накопления воды. Обычно они произрастают в засушливых регионах.



