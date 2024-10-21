Советы по компостированию: материалы, которых стоит избегать

3:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Осень — это время, когда природа готовится к зимнему сну, а садоводы и дачники заканчивают сезонные работы в своих огородах и садах. Это также идеальное время для подготовки компоста, который станет неоценимым помощником.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Почему осень — лучшее время для компостирования?

Осень — это пора, когда в саду и огороде остается множество растительных отходов: опавшие листья, остатки овощей и ягод, а также другие органические материалы. Этот изобилие позволяет создать качественный компост, который будет богат питательными веществами и полезными микроорганизмами. Убедитесь, что вы используете правильные ингредиенты, чтобы компост успешно перерабатывался и созревал.

Что можно добавить в компост осенью?

Вот основные материалы, которые можно использовать для осеннего компостирования:

Опавшие листья: Это отличный источник углерода, который необходим для баланса компоста. Листья можно использовать в измельченном виде, что ускоряет процесс разложения.

Остатки овощей и фруктов: Избыток урожая также можно добавить в компост. Яблоки, груши, помидоры и другие растительные отходы хорошо подойдут для этой цели. Избегайте цитрусовых и картофельных очищений, так как они могут вызвать гниение.

Скошенная трава: Фрезерованные свежие травы богаты азотом и способствуют хорошему разложению. Убедитесь, что трава не содержит семян, чтобы избежать нежелательных сорняков.

Сидераты: Растения, скошенные во время цветения (такие как горчица или клевер), можно закопать в компост. Это добавит азота и улучшит структуру компоста.

Яичные скорлупы: Эти отходы содержат кальций и другие микроэлементы. Их можно разложить или измельчить перед добавлением в компост.

Семена и остатки цветочных растений: Если у вас есть остатки цветочных растений, их можно добавлять, но внимательно следите за тем, чтобы не получить нежелательные сорняки.

Материалы, которых следует избегать

Не все материалы подходят для компостирования. Вот некоторые из них, которые следует избегать:

Мясо и молочные продукты: Они могут привлечь вредителей и вызвать неприятный запах.

Жирные и масла: Эти продукты могут также вызвать гниение и проблемы с запахом.

Уборочная пыль и семена сорняков: Они могут не разложиться в компосте и вырасти в новыми сорняками в вашем саду.

Пластик и синтетические материалы: Они не разлагаются и могут загрязнять компост.

Правила компостирования

Чтобы ваш компост правильно разлагался, стоит придерживаться нескольких простых правил:

Сбалансированное соотношение: Постарайтесь поддерживать баланс между «зелеными» (влажными, богатым азотом) и «коричневыми» (сухими, богатыми углеродом) материалами.

Чередование слоев: Чередуйте слои коричневых и зеленых материалов при формировании компостной кучи.

Проветривайте компост: Регулярно переворачивайте компост для обеспечения доступа воздуха, что ускоряет разложение.

Осень — это уникальная возможность не только подготовить ваш участок к зиме, но и начать процесс компостирования. Используйте растительные отходы, остатки урожая и прочие органические материалы для создания богатого питательными веществами компоста. Следуя предложенным советам и избегая неподходящих ингредиентов, вы сможете получить качественный компост, который станет отличной основой для будущего сада.