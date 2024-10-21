Какие культуры угрожают вашим яблоням

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Яблоня — это не только вкусный плод, но и привлекательное дерево в саду, которое требует особенного внимания при выборе соседей. Правильное соседство растений может значительно повлиять на их рост, здоровье и урожайность. В этой статье мы рассмотрим, какие растения лучше избегать рядом с яблоней.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев, CC BY 3.0

Чем опасно соседство?

Прежде чем перейти к конкретным растениям, стоит понять, почему некоторые виды не лучше всего соседствуют с яблоней. Основные проблемы могут заключаться в:

Конкуренции за ресурсы: Корни некоторых растений могут забирать у яблони питательные вещества и воду.

Распространении болезней: Некоторые растения могут быть носителями вредителей или заболеваний, которые угрожают яблоне.

Ароматах и химических веществах: Некоторые растения выделяют вещества, которые могут отрицательно сказываться на росте яблонь.

Проблемные соседства: какие растения не сажать рядом с яблоней

Вот список растений, которые не рекомендуется высаживать рядом с яблоней:

Груша: Хотя это близкий родственник, совместная посадка может привести к проблемам с опылением и повышенному риску заболеваний.

Сливы и вишни: Эти косточковые плоды могут стать жертвами одних и тех же болезней, таких как монилиоз, что увеличивает риски для яблонь.

Череда и осот: Эти сорные растения могут быстро разрастаться и забирать питательные вещества из почвы, что негативно скажется на яблоне.

Томат: Это растение может привлекать определенных вредителей, которые могут перейти на яблоню.

Морковь и укроп: Эти растения могут влиять на корневую систему яблони и вступать в конкуренцию за ресурсы.

Чего ещё следует избегать?

Кроме перечисленных выше растений, стоит учитывать и другие факторы:

Ароматические травы: Некоторые из них, такие как шалфей и мелисса, могут выделять вещества, которые негативно влияют на яблони.

Вьющиеся растения: Например, вьющиеся сорта гороха могут затенять яблоню и забирать у нее свет.

Рекомендованные соседи для яблони

Теперь, когда вы знаете, какие растения избегать, стоит упомянуть и о тех, которые хорошо соседствуют с яблоней:

Клевер: Помогает обогащать почву азотом и не мешает росту яблони.

Череда (в ограниченных масштабах): Хотя и нужно быть осторожными, она может использоваться как почвопокровное растение.

Травы: Мелисса, тимьян и шалфей могут привлекать полезных насекомых и подавлять вредителей.

Выбор правильных растений для соседства с яблоней имеет решающее значение для ее здоровья и урожайности. Избегайте садить рядом проблемные виды и обращайте внимание на совместимость, чтобы ваш сад процветал. Следуйте этим рекомендациям, и ваша яблоня будет радовать вас обильным и вкусным урожаем каждый год!