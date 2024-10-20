Как заморозить брокколи на зиму: три проверенных способа сохранить все витамины

Специалист по заготовкам Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад", делится секретами, как правильно и вкусно заморозить брокколи. Этот полезный овощ можно сохранить на зиму с максимальным сохранением его вкуса и питательных веществ, если следовать нескольким простым рекомендациям.
Заморозка брокколи не только сохраняет ее витамины, но и помогает сэкономить, ведь зимой цены на свежие овощи могут существенно вырасти. Кроме того, замороженную брокколи можно быстро использовать в приготовлении различных блюд, не дожидаясь размораживания.
Перед началом работы важно собрать капусту и подготовить морозильник.
Не стоит думать, что для заморозки годятся только овощи низкого качества. Для зимнего хранения нужно выбирать только свежие и здоровые кочаны.
Если правильно отобрать кочаны, брокколи может храниться в морозилке до восьми месяцев. Повторная заморозка нежелательна, поэтому порционируйте овощи сразу. Настройте морозильную камеру на -18…-23 градуса. Если температура не регулируется, старайтесь использовать капусту в течение шести месяцев.
Существует несколько способов заморозки брокколи, каждый из которых подходит для различных блюд.
Ингредиенты и инструменты: соль, разделочная доска, пищевая пленка, глубокая емкость, пакеты.
Процесс:
Ингредиенты: кастрюля, лед, емкость, вафельное полотенце, пакеты.
Процесс:
Ингредиенты: блендер, соль, вафельное полотенце, кастрюля, контейнеры.
Процесс:
Мы поделились тремя простыми и эффективными способами заморозки брокколи, чтобы вы могли наслаждаться этим полезным овощем даже зимой. Не забудьте хранить его в отдельном месте, чтобы избежать посторонних запахов.
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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