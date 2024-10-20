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Как заморозить брокколи на зиму: три проверенных способа сохранить все витамины

3:59
Садоводство

Специалист по заготовкам Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад", делится секретами, как правильно и вкусно заморозить брокколи. Этот полезный овощ можно сохранить на зиму с максимальным сохранением его вкуса и питательных веществ, если следовать нескольким простым рекомендациям.

Как заморозить брокколи на зиму: три проверенных способа сохранить все витамины
Фото: creativecommons.org by Eddau, CC BY-SA 3.0

Подготовка брокколи к заморозке

Заморозка брокколи не только сохраняет ее витамины, но и помогает сэкономить, ведь зимой цены на свежие овощи могут существенно вырасти. Кроме того, замороженную брокколи можно быстро использовать в приготовлении различных блюд, не дожидаясь размораживания.

Перед началом работы важно собрать капусту и подготовить морозильник.

Когда собирать брокколи для заморозки

  • Сроки сбора: Лучшее время для сбора кочанов — август. Головки должны достигать диаметра 10-15 сантиметров.
  • Температура: Кочаны собирают при температуре до -2 градусов, так как более низкие температуры могут повредить капусту.
  • Время сбора: Лучше всего убирать урожай рано утром, когда солнце еще не активно, чтобы капуста не завяла.
  • Метод сбора: Срезайте кочаны, оставляя стебель для возможного повторного урожая.

Как выбрать брокколи для заморозки

Не стоит думать, что для заморозки годятся только овощи низкого качества. Для зимнего хранения нужно выбирать только свежие и здоровые кочаны.

  • Внешний вид: Убедитесь, что кочаны не имеют вмятин или повреждений.
  • Цвет: Соцветия должны быть ярко-зелеными, без желтизны и темных пятен.

Условия хранения брокколи

Если правильно отобрать кочаны, брокколи может храниться в морозилке до восьми месяцев. Повторная заморозка нежелательна, поэтому порционируйте овощи сразу. Настройте морозильную камеру на -18…-23 градуса. Если температура не регулируется, старайтесь использовать капусту в течение шести месяцев.

Рецепты заморозки брокколи на зиму

Существует несколько способов заморозки брокколи, каждый из которых подходит для различных блюд.

Рецепт №1: Заморозка свежей брокколи

Ингредиенты и инструменты: соль, разделочная доска, пищевая пленка, глубокая емкость, пакеты.

Процесс:

  • Отделите соцветия и уберите мелкие листья.
  • Тщательно промойте брокколи в холодной воде несколько раз.
  • Погрузите в соляной раствор на 15 минут, затем промойте.
  • Выложите соцветия на доску, накройте пленкой и заморозьте при -23 градусах.
  • После часа переложите в пакеты и снова отправьте в морозильник.

Рецепт №2: Бланширование брокколи

Ингредиенты: кастрюля, лед, емкость, вафельное полотенце, пакеты.

Процесс:

  • Помойте и разделите капусту.
  • Вскипятите воду, погрузите овощи на 5 минут.
  • Переместите брокколи в ледяную воду на 5 минут, чтобы остановить приготовление.
  • Просушите и разложите по пакетам для заморозки.

Рецепт №3: Брокколи для детского питания

Ингредиенты: блендер, соль, вафельное полотенце, кастрюля, контейнеры.

Процесс:

  • Замочите брокколи в холодной воде на 1,5-2 часа, меняя воду каждые 10-15 минут.
  • Используйте соляной раствор, чтобы избежать вредителей.
  • Варите овощи 15 минут, затем пюрируйте с помощью блендера.
  • Разложите пюре по контейнерам или формочкам и заморозьте.

Мы поделились тремя простыми и эффективными способами заморозки брокколи, чтобы вы могли наслаждаться этим полезным овощем даже зимой. Не забудьте хранить его в отдельном месте, чтобы избежать посторонних запахов.

 

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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