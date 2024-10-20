Обычная зелёнка поможет георгинам: рассказываем садоводам как

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Сезон георгинов в самом разгаре, и многие садоводы-любители задаются вопросом: зачем мазать клубни этих ярких цветов зелёнкой перед посадкой? Ответ на этот вопрос известен далеко не всем, но является важным секретом, который знают только опытные цветоводы.

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Грамотная подготовка георгинов к посадке — залог их буйного цветения в течение всего сезона. Одна из таких важных процедур — обработка клубней зелёнкой. Но зачем это нужно?

Дело в том, что зелёнка (раствор бриллиантового зеленого) обладает сразу несколькими полезными свойствами для георгинов:

Антисептические свойства. Зелёнка помогает предотвратить развитие различных грибковых и бактериальных заболеваний клубней, которые могут возникнуть при хранении или посадке. Это позволяет избежать загнивания и преждевременного прорастания. Стимуляция роста. Раствор зеленки оказывает легкое дезинфицирующее и стимулирующее воздействие на клубни, что ускоряет их прорастание и дальнейшее активное развитие растений. Маркировка. Яркий зелёный цвет позволяет легко отличить обработанные клубни от необработанных, что особенно актуально, если вы храните много разных сортов георгинов.

Таким образом, обработка клубней зелёнкой — простой, но эффективный способ подготовить георгины к весенней посадке и получить в итоге пышное и здоровое цветение. Этот секрет знают опытные цветоводы, которые из года в год применяют эту простую, но действенную процедуру.