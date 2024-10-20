Обычная зелёнка поможет георгинам: рассказываем садоводам как

Сезон георгинов в самом разгаре, и многие садоводы-любители задаются вопросом: зачем мазать клубни этих ярких цветов зелёнкой перед посадкой? Ответ на этот вопрос известен далеко не всем, но является важным секретом, который знают только опытные цветоводы.
Грамотная подготовка георгинов к посадке — залог их буйного цветения в течение всего сезона. Одна из таких важных процедур — обработка клубней зелёнкой. Но зачем это нужно?
Дело в том, что зелёнка (раствор бриллиантового зеленого) обладает сразу несколькими полезными свойствами для георгинов:
Таким образом, обработка клубней зелёнкой — простой, но эффективный способ подготовить георгины к весенней посадке и получить в итоге пышное и здоровое цветение. Этот секрет знают опытные цветоводы, которые из года в год применяют эту простую, но действенную процедуру.
Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.