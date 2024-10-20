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Обычная зелёнка поможет георгинам: рассказываем садоводам как

1:41
Садоводство » Цветы

Сезон георгинов в самом разгаре, и многие садоводы-любители задаются вопросом: зачем мазать клубни этих ярких цветов зелёнкой перед посадкой? Ответ на этот вопрос известен далеко не всем, но является важным секретом, который знают только опытные цветоводы.

Обычная зелёнка поможет георгинам: рассказываем садоводам как
Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, CC BY-SA 3.0

Грамотная подготовка георгинов к посадке — залог их буйного цветения в течение всего сезона. Одна из таких важных процедур — обработка клубней зелёнкой. Но зачем это нужно?

Дело в том, что зелёнка (раствор бриллиантового зеленого) обладает сразу несколькими полезными свойствами для георгинов:

  1. Антисептические свойства. Зелёнка помогает предотвратить развитие различных грибковых и бактериальных заболеваний клубней, которые могут возникнуть при хранении или посадке. Это позволяет избежать загнивания и преждевременного прорастания.
  2. Стимуляция роста. Раствор зеленки оказывает легкое дезинфицирующее и стимулирующее воздействие на клубни, что ускоряет их прорастание и дальнейшее активное развитие растений.
  3. Маркировка. Яркий зелёный цвет позволяет легко отличить обработанные клубни от необработанных, что особенно актуально, если вы храните много разных сортов георгинов.

Таким образом, обработка клубней зелёнкой — простой, но эффективный способ подготовить георгины к весенней посадке и получить в итоге пышное и здоровое цветение. Этот секрет знают опытные цветоводы, которые из года в год применяют эту простую, но действенную процедуру.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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