Собирайте семена баклажанов правильно: пошаговая инструкция для начинающих садоводов

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сбор семян баклажанов — это довольно простой процесс, но требует внимания к срокам созревания и спелости плодов. Баклажан — самоопыляемая культура, поэтому вы получите семена именно того сорта, который посадили. Важно помнить, что семена можно получать только от сортовых баклажанов, а не от гибридов, рассказывает Ольга Житнековcкая, на сайте "Антонов сад".

Фото: flickr.com by See-ming Lee, CC BY-SA 2.0

Как правильно собрать семена баклажана в домашних условиях

Определение зрелости: Убедитесь, что плоды полностью созрели. Если семена имеют светло-желтый цвет, они не всходят. Не тратьте силы на такие семена. Сбор семян: Полностью вызревшие семена имеют коричневый цвет. Чтобы извлечь семена, разрежьте баклажан поперек и поместите его в воду. Аккуратно выдавите семена пальцами в воду. Сушка семян: После того как все семена будут выдавлены, слейте воду через сито и высушите семена на бумажном полотенце. Хранение: При правильных условиях семена баклажанов могут храниться до 5 лет. Сложите их в бумажные пакеты и храните при комнатной температуре, вдали от солнечных лучей, тепла и высокой влажности.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

