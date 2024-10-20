Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают

2:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильная обрезка крыжовника — это не просто шаг к красивому саду, но и залог богатого урожая крупных, сочных ягод. Этот процесс помогает формировать куст, поддерживать его продуктивность и улучшать качество плодов.

Фото: commons.wikimedia.org by Brass hat, CC BY-SA 3.0

Если не ухаживать за крыжовником должным образом, кусты могут загущаться, что затрудняет развитие новых побегов и снижает урожайность, рассказывает доктор сельскохозяйственных наук Анна Соловьева.

Основные правила обрезки

Большинство сортов крыжовника склонны к активному образованию побегов из подземных почек, что ведет к загущению кустов. Плодовые почки формируются на прошлогодних приростах, а основной урожай сосредоточен на ветвях первого и второго порядка. Молодые побеги часто плохо вызревают к осени, что делает их уязвимыми.

Когда и как обрезать крыжовник

Сорта крыжовника можно разделить на две группы:

Сорта с недолговечными плодушками . Эти сорта дают обильные прикорневые побеги, но плодоносят лишь 1-2 года, после чего ветви теряют продуктивность и отмирают. Такие побеги удаляют уже на 5-6 год. Примером являются американские сорта и слабошиповатые виды.

. Эти сорта дают обильные прикорневые побеги, но плодоносят лишь 1-2 года, после чего ветви теряют продуктивность и отмирают. Такие побеги удаляют уже на 5-6 год. Примером являются американские сорта и слабошиповатые виды. Сорта с долговечными плодушками. Эти сорта плодоносят до 5 лет и формируют меньше прикорневых побегов. Обрезку для них проводят позже — на 7-8 год. Примеры: европейские сорта с крупными ягодами и шиповатыми побегами.

Обрезка при посадке

Первую обрезку проводят сразу при посадке, укорачивая однолетние побеги, чтобы стимулировать развитие куста. Оставляют 3-5 сильных побегов, а слабые и поврежденные побеги удаляют полностью. Это помогает улучшить рост растения и формировать разветвленную крону.

Омолаживающая обрезка

С возрастом крыжовнику требуется омолаживающая обрезка. Для американских сортов она начинается на 4-5 год, а для европейских — на 5-6 год. Процесс заключается в укорачивании стареющих ветвей до сильного бокового разветвления. Это помогает нормировать урожай, увеличить размер ягод и улучшить приросты.

Как проводить обрезку

Удаляйте слабые, поврежденные и слишком густо растущие побеги. Укорачивайте прикорневые побеги и приросты с междоузлиями и слаборасположенными почками. Удаляйте старые, поломанные или малопродуктивные ветви, оставляя наиболее сильные и перспективные. Омолаживайте кусты постепенно, обрезая части старых ветвей до ближайшего сильного разветвления.

Запущенные кусты нуждаются в постепенной обрезке, чтобы дать растению возможность восстанавливаться, не перегружая его резким удалением всех старых побегов сразу.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

