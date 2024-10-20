Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают

Правильная обрезка крыжовника — это не просто шаг к красивому саду, но и залог богатого урожая крупных, сочных ягод. Этот процесс помогает формировать куст, поддерживать его продуктивность и улучшать качество плодов.
Если не ухаживать за крыжовником должным образом, кусты могут загущаться, что затрудняет развитие новых побегов и снижает урожайность, рассказывает доктор сельскохозяйственных наук Анна Соловьева.
Большинство сортов крыжовника склонны к активному образованию побегов из подземных почек, что ведет к загущению кустов. Плодовые почки формируются на прошлогодних приростах, а основной урожай сосредоточен на ветвях первого и второго порядка. Молодые побеги часто плохо вызревают к осени, что делает их уязвимыми.
Сорта крыжовника можно разделить на две группы:
Первую обрезку проводят сразу при посадке, укорачивая однолетние побеги, чтобы стимулировать развитие куста. Оставляют 3-5 сильных побегов, а слабые и поврежденные побеги удаляют полностью. Это помогает улучшить рост растения и формировать разветвленную крону.
С возрастом крыжовнику требуется омолаживающая обрезка. Для американских сортов она начинается на 4-5 год, а для европейских — на 5-6 год. Процесс заключается в укорачивании стареющих ветвей до сильного бокового разветвления. Это помогает нормировать урожай, увеличить размер ягод и улучшить приросты.
Запущенные кусты нуждаются в постепенной обрезке, чтобы дать растению возможность восстанавливаться, не перегружая его резким удалением всех старых побегов сразу.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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