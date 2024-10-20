Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космические понты: Prada и Axiom Space представили лунный скафандр нового поколения
Влияние алкоголя на аппетит и усвоение белка
Осенняя защита сада: что сделать для здоровья ягодных кустов и деревьев
Как защитить дуб от вредителей и болезней: эффективные методы
Масло и сыр — не лучшие друзья: секреты правильных бутербродов
Булгур вместо риса: рецепт плова, который можно есть без опасений
Прохор Шаляпин раскрыл, почему Алла Пугачёва и другие звёзды покинули Родину
Дерматологи объяснили, как правильно мыть руки и почему нельзя это делать слишком часто
Готовим вкуснейшую фаршированную свёклу

Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают

2:59
Садоводство

Правильная обрезка крыжовника — это не просто шаг к красивому саду, но и залог богатого урожая крупных, сочных ягод. Этот процесс помогает формировать куст, поддерживать его продуктивность и улучшать качество плодов.

Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают
Фото: commons.wikimedia.org by Brass hat, CC BY-SA 3.0

Если не ухаживать за крыжовником должным образом, кусты могут загущаться, что затрудняет развитие новых побегов и снижает урожайность, рассказывает доктор сельскохозяйственных наук Анна Соловьева.

Основные правила обрезки

Большинство сортов крыжовника склонны к активному образованию побегов из подземных почек, что ведет к загущению кустов. Плодовые почки формируются на прошлогодних приростах, а основной урожай сосредоточен на ветвях первого и второго порядка. Молодые побеги часто плохо вызревают к осени, что делает их уязвимыми.

Когда и как обрезать крыжовник

Сорта крыжовника можно разделить на две группы:

  • Сорта с недолговечными плодушками. Эти сорта дают обильные прикорневые побеги, но плодоносят лишь 1-2 года, после чего ветви теряют продуктивность и отмирают. Такие побеги удаляют уже на 5-6 год. Примером являются американские сорта и слабошиповатые виды.
  • Сорта с долговечными плодушками. Эти сорта плодоносят до 5 лет и формируют меньше прикорневых побегов. Обрезку для них проводят позже — на 7-8 год. Примеры: европейские сорта с крупными ягодами и шиповатыми побегами.

Обрезка при посадке

Первую обрезку проводят сразу при посадке, укорачивая однолетние побеги, чтобы стимулировать развитие куста. Оставляют 3-5 сильных побегов, а слабые и поврежденные побеги удаляют полностью. Это помогает улучшить рост растения и формировать разветвленную крону.

Омолаживающая обрезка

С возрастом крыжовнику требуется омолаживающая обрезка. Для американских сортов она начинается на 4-5 год, а для европейских — на 5-6 год. Процесс заключается в укорачивании стареющих ветвей до сильного бокового разветвления. Это помогает нормировать урожай, увеличить размер ягод и улучшить приросты.

Как проводить обрезку

  1. Удаляйте слабые, поврежденные и слишком густо растущие побеги.
  2. Укорачивайте прикорневые побеги и приросты с междоузлиями и слаборасположенными почками.
  3. Удаляйте старые, поломанные или малопродуктивные ветви, оставляя наиболее сильные и перспективные.
  4. Омолаживайте кусты постепенно, обрезая части старых ветвей до ближайшего сильного разветвления.

Запущенные кусты нуждаются в постепенной обрезке, чтобы дать растению возможность восстанавливаться, не перегружая его резким удалением всех старых побегов сразу.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Еда и рецепты
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Еда и рецепты
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие Аудио 
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Авто
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Последние материалы
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают
Космические понты: Prada и Axiom Space представили лунный скафандр нового поколения
Влияние алкоголя на аппетит и усвоение белка
Осенняя защита сада: что сделать для здоровья ягодных кустов и деревьев
Как защитить дуб от вредителей и болезней: эффективные методы
Масло и сыр — не лучшие друзья: секреты правильных бутербродов
Булгур вместо риса: рецепт плова, который можно есть без опасений
Прохор Шаляпин раскрыл, почему Алла Пугачёва и другие звёзды покинули Родину
Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая
Дерматологи объяснили, как правильно мыть руки и почему нельзя это делать слишком часто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.