Как защитить дуб от вредителей и болезней: эффективные методы

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дуб (лат. Quercus) — величественное дерево из семейства Буковых, известное своим долгим сроком жизни и распространением в умеренном климате. В России чаще всего встречаются дуб черешчатый и дуб красный.

Фото: commons.wikimedia by Rainer Lippert, PDM

Эти деревья имеют свои особенности ухода, начиная от почвы и заканчивая подкормкой, обрезкой и защитой от вредителей, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Дуб красный: основные моменты по уходу

Дуб красный предпочитает слабокислую или нейтральную почву с рН от 5,5 до 7,5. Идеальной для него будет почвенная смесь, состоящая из песка, торфа и дерна в пропорции 2:1:2. Обязателен хороший дренаж из мелкого гравия толщиной 10-20 см, чтобы обеспечить корням доступ к кислороду.

Весной дуб подкармливают азотными и органическими удобрениями, например, аммиачной селитрой и коровьим навозом. Осенью добавляют комплексные удобрения, такие как нитроаммофоска. Поливать дуб нужно обильно сразу после посадки и в последующие несколько дней.

Несмотря на то, что взрослые дубы хорошо переносят засуху, молодые деревья нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркие летние месяцы. Для этого используют примерно одно ведро воды на каждый квадратный метр проекции кроны.

Уход за почвой и обрезка

Минимальный уход за почвой включает прополку и рыхление на глубину 20-25 см. Мульчирование проводится ежегодно осенью, используя торфяной компост или древесную стружку слоем 8-12 см. Что касается обрезки, удаляются сухие ветки и лишние молодые побеги для поддержания здорового роста.

Дуб черешчатый: болезни и вредители

Дуб черешчатый подвержен атакам вредителей, таких как шелкопряды, листовертки и дубовый усач. Также его могут поражать грибные заболевания, включая мучнистую росу и некрозы. Важно своевременно обрабатывать дерево и дезинфицировать поражённые участки. Молодые деревья особенно чувствительны к заморозкам, поэтому их необходимо обматывать мешковиной на зиму.

Подготовка к зиме

Осенью важно убрать листья и замульчировать корневую систему. Молодняк следует защитить, обернув стволы мешковиной в 1-2 слоя. Взрослые деревья устойчивы к зимним морозам и не требуют дополнительной защиты.

Уточнения

Дуб (лат. Quércus) — род деревьев и кустарников семейства Буковые (Fagaceae), объединяющий более 600 видов.

