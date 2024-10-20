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Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай

2:29
Садоводство

Хрен — полезное растение, известное своим ярким вкусом и применением в кулинарии, но на огороде он может стать настоящей головной болью. Как только его корни попадают в почву, хрен быстро распространяется, захватывая всё больше пространства. Как же справиться с этим агрессором, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Фото: creativecommons.org by Christian Fischer, CC BY-SA 3.0

Как сажать хрен без последствий

Чтобы хрен не превратился в захватчика, важно с самого начала подобрать для него правильное место. Идеально, если это будет место у забора или за строениями, например, за баней. Таким образом, хрен не сможет захватывать новые участки.

Также можно прибегнуть к механическим ограничениям. Например, вокруг посадок хрена можно глубоко вкопать ограждение из шифера или листового железа, чтобы его корни не распространялись за пределы участка. Если вы только собираетесь посадить хрен, попробуйте высадить его в бочку или глубокую емкость, предварительно заполнив её почвой. Это надежный способ контролировать его рост.

Для небольшого участка подойдет высока грядка, обшитая досками. Под дно грядки уложите лист жести — это предотвратит вылезание корней за её пределы.

Как вывести хрен

Если хрен уже завоевал ваш огород, есть несколько эффективных способов борьбы с ним:

  1. Регулярное перекапывание. Тщательно перекопайте участок и вручную выберите все корни. Этот метод эффективен, но требует регулярности — новые ростки будут появляться, и их нужно сразу убирать.
  2. Ограничение доступа к свету. Некоторые садоводы считают, что можно накрыть участок с хреном рубероидом, шифером или черной пленкой, чтобы перекрыть доступ света. Однако на практике этот метод часто оказывается неэффективным.
  3. Посадка многолетников. Если площадь, занятая хреном, велика, её можно засеять многолетними растениями, такими как клевер, люпин или люцерна. Они создают тень, губительную для хрена, и со временем ослабляют его.
  4. Использование бутылок. Из-за глубины, на которую уходят корни хрена, можно срезать корень ниже уровня перекопки и надеть на него пластиковую бутылку. Это защитит участок от дальнейшего распространения хрена, а вы сможете спокойно обрабатывать землю.

Уточнения

Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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