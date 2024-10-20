Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай

Хрен — полезное растение, известное своим ярким вкусом и применением в кулинарии, но на огороде он может стать настоящей головной болью. Как только его корни попадают в почву, хрен быстро распространяется, захватывая всё больше пространства. Как же справиться с этим агрессором, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".
Чтобы хрен не превратился в захватчика, важно с самого начала подобрать для него правильное место. Идеально, если это будет место у забора или за строениями, например, за баней. Таким образом, хрен не сможет захватывать новые участки.
Также можно прибегнуть к механическим ограничениям. Например, вокруг посадок хрена можно глубоко вкопать ограждение из шифера или листового железа, чтобы его корни не распространялись за пределы участка. Если вы только собираетесь посадить хрен, попробуйте высадить его в бочку или глубокую емкость, предварительно заполнив её почвой. Это надежный способ контролировать его рост.
Для небольшого участка подойдет высока грядка, обшитая досками. Под дно грядки уложите лист жести — это предотвратит вылезание корней за её пределы.
Если хрен уже завоевал ваш огород, есть несколько эффективных способов борьбы с ним:
Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).
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