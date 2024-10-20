Как вырастить рекордный урожай: главное правило севооборота

3:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Севооборот — это важный принцип огородничества, помогающий сохранять плодородие почвы и защищать растения от болезней. Главная причина его использования — это естественное истощение почвы и накопление вредителей, если одну и ту же культуру высаживать на одно место из года в год.

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Чтобы получить хороший урожай, важно не только чередовать культуры, но и учитывать их совместимость. Если следовать правилам севооборота, ваш огород будет радовать урожаем на долгие годы, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Хромов Николай Владимирович на сайте "Антонов сад".

Основные принципы севооборота

Первое и главное правило: ни одна однолетняя овощная культура не должна расти на одном месте несколько сезонов подряд. Культура должна возвращаться на исходное место не ранее чем через четыре года. Этот принцип позволяет не только предотвратить истощение почвы, но и уменьшить вероятность накопления болезней и вредителей.

Группы культур по потреблению питательных веществ

Все растения можно условно разделить на три группы:

Минимальное потребление: салат, лук, редис, пряные травы, бобовые. Эти культуры выносят из почвы минимальное количество питательных веществ. Среднее потребление: томаты, огурцы, баклажаны, шпинат, свекла. Они требуют больше элементов питания. Максимальное потребление: картофель, капуста, тыква, ревень, спаржа. Эти растения "съедают" значительное количество питательных веществ и предъявляют к почве высокие требования.

Чередование культур

Севооборот позволяет оптимизировать использование питательных веществ в почве. Например, после культур, истощающих почву, можно высадить те, которые требуют меньше питательных веществ. Пасленовые (например, картофель и томаты) не стоит сажать рядом или друг за другом, так как они истощают почву и привлекают вредителей, таких как фитофтора и колорадский жук.

Хорошие предшественники для пасленовых — бобовые, капуста, лук. Капусту лучше размещать там, где раньше росли томаты, лук или фасоль. Морковь, пастернак и сельдерей будут отлично расти после свеклы или картофеля. А кабачки, тыква и редис дадут хороший урожай на грядках, где раньше были корнеплоды или огурцы.

Как разбить огород

Разделите огород на четыре равные части и перемещайте культуры каждый год, чтобы поддерживать баланс питательных веществ. Например, в первый год на одном участке посадите капусту, огурцы и кабачки, на втором — томаты, перец и зелень, на третьем — корнеплоды, а на четвертом — картофель.

Следующий год — культуры меняются местами. Это простой и эффективный способ поддерживать плодородие почвы и бороться с болезнями.

Совместимость культур

Не менее важно учитывать, как культуры ведут себя рядом друг с другом. Например, брокколи хорошо уживаются с петрушкой и салатом, а томаты будут расти лучше рядом со шпинатом и кресс-салатом. Огурцы можно сажать вместе с укропом, а морковь — с редисом и шнитт-луком.

Уточнения

Севооборо́т (устар. "многополье") — это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов.

