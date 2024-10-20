Как вырастить иргу: секреты успешной посадки и ухода

3:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ирга, или Amelanchier, — мощное и высокорослое растение, которое часто встречается в садах. Её ягоды созревают примерно одновременно с чёрной смородиной. Одно из главных достоинств ирги — это содержание до 7% пектина, который помогает выводить шлаки и токсины из организма, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Хромов Николай Владимирович на сайте "Антонов сад".

Фото: creativecommons.org by USFWS - Pacific Region is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Культура совершенно неприхотлива: она зимостойка, не требует особого ухода и хорошо приживается на любых окультуренных участках. При правильной посадке и уходе вы сможете получить здоровое растение, радующее хорошим урожаем.

История увлечения иргой

Мой интерес к ирге появился более 15 лет назад, когда меня с ней познакомил выдающийся селекционер ягодных культур и доктор сельскохозяйственных наук Евгений Петрович Куминов. Впоследствии я защитил кандидатскую диссертацию по ирге и вывел сорт "Звездная ночь", который в 2016 году вошёл в Госреестр.

Когда и как сажать иргу

Ирга обладает потрясающей зимостойкостью. Даже Иван Мичурин рекомендовал её в качестве подвоя для выращивания яблони и груши в условиях крайнего севера. Иргу можно сажать буквально в мерзлую почву осенью и зимой, не опасаясь её гибели, при условии, что корневая система хорошо развита.

Ирга нетребовательна к месту посадки, но важно избегать болотистых и затенённых участков. Лучшее место — это рыхлая, умеренно плодородная почва с хорошим дренажем. Глубина грунтовых вод не должна превышать 2 метра от поверхности почвы, а участок должен быть защищён от холодного северного ветра.

Что можно посадить рядом с иргой

Ирга отлично уживается с другими растениями, такими как чёрная смородина, малина и крыжовник. Но стоит избегать соседства с берёзой и маньчжурским орехом, так как они могут угнетать рост ирги.

Как правильно подготовить яму для посадки

Посадочную яму лучше подготовить за пару недель до высадки. Она должна быть на 25-30% больше корневой системы саженца. На дно ямы укладывают дренажный слой (гравий или керамзит), поверх которого выкладывают питательную почвосмесь с добавлением нитроаммофоски.

После этого яму заполняют водой, и саженец аккуратно устанавливают в подготовленную лунку, расправляя корни и засыпая их почвой. Почву следует уплотнить, полить, а затем замульчировать перегноем.

Заглублять ли корневую шейку

Если вы хотите сформировать дерево, корневая шейка должна находиться на 2 см выше уровня почвы. Если же вы планируете получить куст с побегами замещения, корневую шейку нужно заглубить на 2 см.

Уход за иргой

Уход за иргой после посадки сводится к регулярному поливу, удалению сорняков, рыхлению почвы и периодической подкормке. Весной вносятся комплексные минеральные удобрения, летом — фосфорные и калийные, а осенью можно ограничиться древесной золой.

Обрезка ирги

Если корневая система саженца не повреждена, обрезка не требуется. Однако если корни пострадали, следует уравновесить надземную и подземную часть, обрезав побеги на 1/3 длины. Санитарную обрезку можно проводить в любое время года, удаляя сломанные или сухие ветки.

Плодоношение ирги

Сроки начала плодоношения зависят от типа саженцев. Если это сеянцы, плодов можно ожидать через 3-4 года. Привитые растения могут плодоносить уже на следующий год.

Уточнения

Ирга́ (лат. Amelánchier), устар. амеланхиер, — род растений семейства розовые (Rosaceae), листопадный кустарник или небольшое дерево.

