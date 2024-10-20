Полив и обрезка ивы: как сохранить дерево здоровым

2:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ива, или Salix, — это деревянистое растение, которое ценится не только за свою красоту, но и за способность укреплять берега рек и откосы плотин благодаря своей мощной корневой системе.

Фото: commons.wikimedia.org by Przykuta, CC BY-SA 3.0

Хотя ива неприхотлива и может расти на самых разных почвах, она всё же требует определенного ухода, особенно в засушливые периоды и во время подготовки к зиме, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Почва для ивы

Ива способна расти на разных типах почв: песчаных, болотистых, щебнистых и даже малоплодородных. Однако, если ваш участок имеет глинистую почву, потребуется дренажный слой из песка или щебня толщиной 20-30 см. Кислотность почвы, при которой ива чувствует себя комфортно, варьируется от рН 5 до 7,5.

Как подкормить иву

Весной, чтобы поддержать рост растения, нужно внести 60-80 г нитроаммофоски. Это обеспечит дереву все необходимые питательные вещества для активного роста и здоровья.

Полив и опрыскивание

Если ива растет около водоема, ей требуется меньше полива и опрыскивания. Но если поблизости нет источника воды, необходимо обеспечить регулярный полив и опрыскивание кроны, особенно в засушливые периоды. Летом частоту полива следует увеличить в два раза.

Рыхление и мульчирование

Весной перекапывайте приствольный круг на глубину до 30 см для улучшения аэрации почвы. Мульчируйте участок торфом слоем 5-8 см для сохранения влаги и защиты от пересыхания.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка ивы — важный элемент ухода за растением. Удаляйте засохшие ветки и формируйте декоративную крону, оставляя длинные ветви на нижней части ствола только у плакучих ив. Старые деревья можно спилить до пня для омоложения.

Вредители и болезни

Ивы могут пострадать от ивовой листовертки и цветочной мухи, поэтому будьте готовы к борьбе с этими вредителями. Среди болезней наиболее распространены мучнистая роса и черная пятнистость.

Подготовка ивы к зиме

Молодые деревья, особенно в первые 2-3 года, нуждаются в защите от морозов. Стволы рекомендуется обматывать мешковиной в 2-3 слоя, чтобы предотвратить появление морозобоин. Со временем морозоустойчивость ивы увеличивается, и дополнительная защита становится не такой важной.

Ива — красивое и практичное дерево, которое может украсить ваш участок. Главное — правильно ухаживать за ней, следуя рекомендациям по поливу, подкормке и защите от вредителей.

Уточнения

И́ва (лат. Sálix) — род древесных растений семейства Ивовые (Salicaceae).

