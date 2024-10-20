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Осенняя посадка чеснока: простой способ получить ранний и вкусный урожай

3:07
Садоводство

Осенняя посадка озимого чеснока даёт ранний урожай, который хорошо хранится, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Хромов Николай Владимирович на сайте "Антонов сад". Давайте рассмотрим основные этапы подготовки грядки под чеснок, чтобы обеспечить себе отличный результат в следующем сезоне.

Осенняя посадка чеснока: простой способ получить ранний и вкусный урожай
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Как выбрать место для грядки

Чеснок не переносит избыточную влагу, поэтому важно выбрать место на возвышении, где вода не будет застаиваться. Низина — не лучший вариант, так как из-за влаги луковицы могут загнить. Также не стоит выбирать слишком открытые участки, где доминируют холодные северные ветра, особенно в регионах с малоснежными зимами.

Лучше располагать грядки с севера на юг — это предотвратит взаимное затенение растений. И не забывайте, что чеснок любит свет, поэтому южная сторона участка должна быть максимально открытой.

Предшественники и соседи чеснока

Для защиты от болезней и повышения урожайности важно учитывать, какие растения росли на участке раньше. Хорошими предшественниками для чеснока являются огурцы, бобовые, тыквы и капуста. Нельзя сажать чеснок на место, где росли томаты, лук или картофель — у этих культур общие болезни и вредители.

Какую почву любит чеснок

Чеснок требует плодородную, хорошо дренированную почву с нейтральной кислотностью (pH 6,5-7). Лучше всего он растет в лёгких, рыхлых грунтах, таких как песчаная или чернозёмная почва. На глинистой почве растение развивается медленно, поэтому, если у вас глинистый участок, добавьте речного песка или некислого торфа.

Подготовка почвы перед посадкой

Перед перекопкой необходимо удалить все сорняки и растительные остатки. Перекопайте почву на глубину полного штыка лопаты, удаляя корни сорняков и камни. После перекопки разровняйте участок граблями, разбейте крупные комья, и сформируйте грядки шириной около метра.

Высота грядки должна быть около 20-30 см. Чтобы предотвратить размывание почвы, укрепите стенки грядки досками.

Обеззараживание почвы

Обеззараживание — важный этап. Для этого можно использовать раствор медного купороса (столовая ложка на ведро воды) или слабый раствор марганцовки. Обработав землю, накройте её пленкой на сутки для лучшего эффекта.

Удобрение почвы

Перед посадкой чеснока внесите фосфорные и калийные удобрения. Азотные удобрения осенью использовать не нужно, так как они будут вымываться талыми водами и не принесут пользы. Важны также органические удобрения, такие как перегной, особенно если почвы бедные или песчаные.

Теперь вы знаете, как правильно подготовить грядку для чеснока, чтобы получить богатый урожай в следующем году!

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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