Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немытые фрукты могут быть опасны из-за вируса Марбург
Росэлектроника представила защищенный принтер для стратегических объектов
Золото становится спасением для стран на фоне краха экономики США
Как легко очистить пластиковую тару от налёта: проверенные методы
Кроссоверы Jaecoo J7 и J8 подорожали на 50 тысяч рублей в России
Зачем шеф-повара посыпают соль и специи с высоты
Народные средства против простуды
Стало известно, когда Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО
Звуки апокалипсиса: ученые воссоздали звуки катастрофического падения магнитного поля Земли

Картофельное дерево: необычное растение в вашем саду

1:35
Садоводство

Картофельное дерево — это не то, что кажется на первый взгляд. Многие садоводы, увидев его, думают, что перед ними необычный сорт картофеля. Однако на самом деле это паслен Горечавковидный, кустарник, высотой до 2 метров, с красивыми фиолетовыми цветами, который радует цветением весь теплый сезон, с мая до заморозков, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Картофельное дерево: необычное растение в вашем саду
Фото: commons.wikimedia by Bruce Ackley, The Ohio State University, CC BY 3.0

Листья и цветы действительно напоминают картофельные, но главная особенность — это ядовитые ягоды, которые появляются после цветения. В них содержится опасный алкалоид соланин, способный вызвать сильное отравление.

Для посадки картофельного дерева выбирайте солнечные места с легкой почвой, которая включает песок, дерновую и листовую землю. Этот кустарник не переносит холода, поэтому его следует на зиму заносить в помещение или оранжерею, особенно в Подмосковье. В южных регионах России его можно оставлять в открытом грунте, но тоже стоит укрывать на зиму.

Уход за пасленом не слишком сложен: ему требуется регулярный полив, но без переувлажнения, подкормка суперфосфатом и обрезка для стимуляции новых бутонов. Важно следить за температурным режимом — слишком высокая температура или холод могут пагубно сказаться на состоянии растения.

Кроме того, паслен подвержен заболеваниям, таким как фитофтора и табачная мозаика, поэтому его здоровье стоит контролировать.

Уточнения

Паслён (лат. Solánum) — крупный род растений семейства Паслёновые (Solanaceae), включающий около 1200 видов, произрастающих в субэкваториальном, тропическом, субтропическом и умеренном климате.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Авто
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению Аудио 
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Еда и рецепты
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие Аудио 
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют
Еда и рецепты
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: ВС РФ начали штурм Селидово, Зеленский объяснил карателям-военкорам, что все в Киеве повязаны кровью Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Последние материалы
Немытые фрукты могут быть опасны из-за вируса Марбург
Росэлектроника представила защищенный принтер для стратегических объектов
Золото становится спасением для стран на фоне краха экономики США
Как легко очистить пластиковую тару от налёта: проверенные методы
Кроссоверы Jaecoo J7 и J8 подорожали на 50 тысяч рублей в России
Зачем шеф-повара посыпают соль и специи с высоты
Картофельное дерево: необычное растение в вашем саду
Народные средства против простуды
Стало известно, когда Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО
Звуки апокалипсиса: ученые воссоздали звуки катастрофического падения магнитного поля Земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.