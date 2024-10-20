Картофельное дерево: необычное растение в вашем саду

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофельное дерево — это не то, что кажется на первый взгляд. Многие садоводы, увидев его, думают, что перед ними необычный сорт картофеля. Однако на самом деле это паслен Горечавковидный, кустарник, высотой до 2 метров, с красивыми фиолетовыми цветами, который радует цветением весь теплый сезон, с мая до заморозков, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Фото: commons.wikimedia by Bruce Ackley, The Ohio State University, CC BY 3.0

Листья и цветы действительно напоминают картофельные, но главная особенность — это ядовитые ягоды, которые появляются после цветения. В них содержится опасный алкалоид соланин, способный вызвать сильное отравление.

Для посадки картофельного дерева выбирайте солнечные места с легкой почвой, которая включает песок, дерновую и листовую землю. Этот кустарник не переносит холода, поэтому его следует на зиму заносить в помещение или оранжерею, особенно в Подмосковье. В южных регионах России его можно оставлять в открытом грунте, но тоже стоит укрывать на зиму.

Уход за пасленом не слишком сложен: ему требуется регулярный полив, но без переувлажнения, подкормка суперфосфатом и обрезка для стимуляции новых бутонов. Важно следить за температурным режимом — слишком высокая температура или холод могут пагубно сказаться на состоянии растения.

Кроме того, паслен подвержен заболеваниям, таким как фитофтора и табачная мозаика, поэтому его здоровье стоит контролировать.

Уточнения

Паслён (лат. Solánum) — крупный род растений семейства Паслёновые (Solanaceae), включающий около 1200 видов, произрастающих в субэкваториальном, тропическом, субтропическом и умеренном климате.

