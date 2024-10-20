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Свекла для цветения: натуральное удобрение из вашего огорода

1:07
Садоводство

Подкармливать комнатные растения совсем не обязательно с помощью покупных препаратов — всё необходимое может находиться прямо на вашем огороде. Один из таких натуральных компонентов для удобрения — свёкла.

Свекла для цветения: натуральное удобрение из вашего огорода
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Этот корнеплод содержит множество полезных веществ, и при его варке часть микроэлементов попадает в воду, превращая отвар в богатое питательное удобрение. Свекольный отвар насыщен калием, кальцием, магнием, фтором, фосфором и марганцем.

Благодаря этому цветоводы считают, что такая подкормка стимулирует образование бутонов на различных растениях, включая герань, толстянку и столетник.

Если вы решили попробовать это удобрение, важно помнить: отвар должен быть свежим и без соли, так как она негативно скажется на растениях. Перед поливом свекольный концентрат следует разбавить водой в пропорции 1:1.

Использовать это удобрение лучше всего в марте, когда комнатные растения начинают пробуждаться после зимы.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная - группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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