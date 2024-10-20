Как легко очистить пластиковую тару от налёта: проверенные методы

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хранить воду в пластиковой таре — удобно, но со временем в таких ёмкостях может появляться зелёный налёт и другие загрязнения. Важно знать, как правильно очистить тару, используя проверенные методы.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Обработка щелочью

Многие задаются вопросом, насколько безопасно использовать щёлочь для чистки пластика, но на самом деле этот метод вполне прост и безопасен. Чтобы очистить ёмкость объёмом 20 литров, нужно добавить 200 г пищевой соды и немного воды, чтобы получилась густая смесь.

Полученную пасту взбалтывают в закрытой таре и оставляют на несколько часов. После этого ёмкость промывают водой. Если загрязнения полностью не исчезли, процедуру можно повторить, увеличив количество соды.

Использование пищевой соды — логичное решение, так как она является отличным антисептиком, устраняющим не только грязь, но и бактерии. Этот метод идеально подходит для начала очистки пластиковых ёмкостей.

Крупная соль и средство для мытья посуды

Для ёмкостей с зелёным налётом отлично подойдёт следующий способ. Порядок действий:

На дно ёмкости насыпать 5-7 столовых ложек крупной соли — она работает как абразив. Добавить 4 столовые ложки моющего средства (можно на глаз, избыток не повредит). Встряхивать ёмкость круговыми движениями, чтобы соль и моющее средство вспенились.

Чем сильнее налёт, тем интенсивнее нужно трясти тару. Если загрязнение особенно стойкое, можно оставить смесь на несколько часов. После очистки ёмкость промывают водой несколько раз, чтобы не осталось активных веществ.

Кока-кола

Да, этот популярный напиток можно использовать и для очистки! Его преимущество в том, что не требуется применять агрессивную химию, которая может повлиять на качество воды.

В ёмкость заливают 2 литра Кока-колы и добавляют 20 г лимонной кислоты. Важно не закрывать тару, так как должна происходить химическая реакция. Через 20-30 минут раствор можно дополнительно усилить содой, чтобы улучшить эффект. Затем ёмкость тщательно промывают.

Аптечные средства

Для чистки ёмкостей также подходят аптечные антисептики. Например, перекись водорода. Для этого 100 мл перекиси смешивают с 2 литрами воды. Раствор вливают в ёмкость и оставляют на несколько часов. Этот метод помогает избавиться от налёта, грязи и осадка. При сильных загрязнениях процедуру можно повторить несколько раз.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий - неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO 3 .

