Современные альтернативы пугалам: советы по садоводству

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Светоотражающая лента или компакт-диски

Развешивание светоотражающей ленты или старых компакт-дисков в саду может создать вспышки света, которые отпугнут птиц. Движение и отражения сбивают их с толку, заставляя думать, что вокруг есть опасность.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Приманки

Размещение хищников-приманок, таких как фальшивые совы или змеи, может отпугнуть птиц и грызунов. Эти приманки имитируют естественных хищников, заставляя вредителей дважды подумать, прежде чем войти в ваш сад.

Сетка

Использование сетки для птиц — эффективный способ физически заблокировать доступ птиц к вашим посевам. Сетка создает барьер, препятствующий посадке птиц и доступу к растениям.

Ветряные колокольчики или ветроноски

Развешивание колокольчиков или ветрозащитных носков в саду издает звуки и движения, которые могут отпугнуть птиц. Шум и движение заставляют их чувствовать себя некомфортно и отбивают охоту оставаться.

Воздушные шары или воздушные змеи

Отпугивающие воздушные шары или воздушные змеи, напоминающие хищников, могут запугать птиц и отпугнуть их. Реалистичные формы и движения создают ощущение опасности для вредителей.

Ультразвуковые аппараты

Ультразвуковые приборы издают высокочастотные звуки, которые неприятны птицам, насекомым и другим вредителям. Эти звуки неслышны человеку, но могут быть эффективными в отпугивании нежелательных посетителей.

Разбрызгиватели, активируемые движением

Установка разбрызгивателей, активируемых движением, может напугать птиц и других существ внезапным приливом воды.

Уточнения

Пу́гало — чучело, выставляемое в садах и огородах, служащее для отгона птиц (например, ворон), клюющих урожай.

