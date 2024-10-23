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Защита клубники от морозов: что нужно знать каждому садоводу

1:37
Садоводство

Чтобы клубника смогла успешно перезимовать и подарила вам обильный урожай в следующем сезоне, необходимо принять несколько мер для её защиты от морозов. Эти простые, но эффективные шаги помогут вашим растениям пережить зиму.

Защита клубники от морозов: что нужно знать каждому садоводу
Фото: pixabay.com by goranmx, PDM

Мульчирование — защита от морозов в отсутствии снега

Мульча — это отличный способ защитить корни клубники от замерзания, особенно когда снег отсутствует или его недостаточно. Она помогает удерживать тепло в почве, предотвращая переохлаждение растений. Рекомендуется использовать солому, укладывая её вокруг кустов. Если соломы недостаточно, можно добавить опилки, которые тоже хорошо сохраняют тепло.

Почему не стоит использовать сено

Сено на первый взгляд может показаться удобным материалом для мульчирования, однако оно может содержать семена сорняков. Эти семена прорастают весной и создают дополнительные трудности для роста клубники. Поэтому лучше избегать сена, чтобы не допустить появления нежелательных растений.

Весной убирайте мульчу

Когда весной наступает активная фаза роста клубники, мульчу следует удалить, чтобы растение могло свободно развиваться и подготовиться к будущему урожаю.

Таким образом, мульчирование клубники на зиму — важная часть ухода, которая поможет защитить растение от морозов и обеспечить его здоровое развитие в следующем сезоне. Не забывайте избегать использования сена и своевременно удалять мульчу весной для лучшего роста.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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