Нужна ли искореняющая обработка молодым саженцам

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя искореняющая обработка сада — важный этап ухода за растениями, который может существенно повлиять на урожай следующего года. Опытные садоводы утверждают, что этот процесс помогает защитить деревья и кустарники от множества заболеваний и вредителей, обеспечивая им здоровье на долгие месяцы вперед.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Когда можно отказаться от искореняющей обработки

Исключение есть только одно: если ваш сад состоит из здоровых растений, которые дают качественный урожай без признаков повреждений, тогда дополнительная обработка может и не понадобиться. Однако последнее слово всегда остаётся за садоводом.

Нужна ли обработка молодым саженцам

Многие садоводы полагают, что молодые саженцы, недавно приобретённые в питомниках, не нуждаются в обработке. Однако это заблуждение. Даже в питомниках могут встречаться инфекции, которые не всегда проявляются сразу, но со временем могут поразить растения. Поэтому искореняющая обработка необходима и для молодых деревьев, однако концентрация препаратов для них должна быть снижена.

Таким образом, независимо от возраста сада, обработка осенью остаётся важной мерой профилактики, способной сохранить растения здоровыми и повысить урожайность.